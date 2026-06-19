【ライブレポート】リトグリ、約3年半ぶりのフリーライブ開催！「ありがとね、いつも！」「大好き！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Little Glee Monsterが6月19日、新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にて自身最大規模のフリーライブを開催した。

■「新宿、元気かーっ！」（ミカ）

ミカ・結海・miyouが加入直後の2022年11月以来約3年半ぶりに実施されるも、MAYU、結海は体調不良によって欠席。かれん、アサヒ、ミカ、miyouの4人でステージに臨むこととなった。

定刻になると、会場に詰め掛けた約3,000人の観客の目の前にある巨大スクリーンに過去のライブ映像とともにカウントダウンが始まる。そして、ステージにメンバー4人が登場し、かれんの「新宿の皆さん、楽しんでいけますか？」を合図に、ライブは代表曲のひとつ「世界はあなたに笑いかけている」からスタート。メンバーふたりを欠くイレギュラーな編成ながらも、この4人でできるすべてを詰め込んだ極上のボーカルワークで、会場を沸かせていく。曲が進むにつれて、客席の熱量もだんだん高まっていき、自然とクラップも発生した他、曲中のシンガロングでも大きな歌声が響きわたった。

1曲終えると、会場が温かな声援と拍手に包まれ、miyouはステージ隣のエスカレーターに乗る通りがかりの人たちに「エスカレーターの皆さんもお元気ですか？」と挨拶するひと幕も。そして、アサヒが「思ったよりも集まってくれましたね（笑）。ありがとうございます！」とちゃめっ気たっぷりに語ると、miyouは「いつもよりドキドキ、ソワソワしてますけど、私たち4人で、全力で勇気を届けられたらと思います」と告げてから、日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）の挿入歌でお馴染みの「一輪」を、感情をたっぷり込めて歌い上げる。その唯一無二の歌声に、その場にいる者すべてが静かに耳を傾け、会場をリトグリ色に染め上げる。

この感動的な歌声に対し、客席からは鳴り止むことのない拍手が送られる。そこからTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』（読売テレビ/日本テレビ系）のオープニングテーマとしてオンエア中の「Pages」へと繋げると、軽快な曲調に乗せて巧みなコーラスワークを響かせる。「一輪」とは対照的な楽曲ながらも、軽やかなステップと元気な歌声は多くのオーディエンスに笑顔を届けていった。

その後のMCでは、ミカが「新宿、元気かーっ！ 通りがかりの皆さん、はじめまして、Little Glee Monsterです！」と多方面に向けて挨拶する場面もあり、アサヒも「私たち、『全力REAL LIVE』というツアーを終えまして、全力無敵モードなんです！」と高らかに宣言。そして、タオルを手にすることを促してから「全力REAL LIFE」へ突入し、会場の熱量をさらに高めることに。曲中、メンバーのアクションに合わせて、オーディエンスは手にしたタオルを回したり拳を高く掲げるなどして、この特別な瞬間を心から満喫した。

かれんの「みんな最高！」から間髪入れずにライブの定番曲「SAY!!!」へなだれこむと、観客とのコール＆レスポンスはりいっそう大きくなっていく。この曲でもリトグリの4人とオーディエンスはタオルを頭上で回し、会場の一体感は最高潮へと急接近。曲中、「ありがとね、いつも！」や「大好き！」と感謝を届けたり、メンバー同士でじゃれあう姿を見せる瞬間もあり、メンバー自身もこのかけがえのない時間を心の底から楽しむ様子が伝わった。

■「心をひとつに歌いましょう！」（かれん）

最後の曲に入る前、かれんが次の曲にちなんで「私たち、今月13日に『JリーグオールスターDAZNカップ』で歌わせていただきまして。1年半、Jリーグさんのシーズン応援ソングを担当させていただきました」と話題を振ると、客席からは無数ものJリーグのロゴ入りフラッグが上がる。

続けて、「Jサポの人？」と呼びかけると、客席からたくさんの手が上がり、miyouは「Jリーグの応援ソングを担当させていただいてから、本当にたくさんの出会いがあって。いろんな感動だったりいろんな気持ちだったり、勇気をもらった時間だったので、そんなサポーターの皆さんとまたライブでめぐり会えるのは幸せです」と感謝のメッセージを寄せる。

そして、かれんが「これから1年半のありがとうの気持ちを込めて歌いたいんですけど、Jリーグさんが素敵な企画をしてくださって。私たちに寄せ書きをしてくれたんですけど」と口にすると、「これ、剥がれそうな気がしない？」と後方のリトグリロゴが入ったバックドロップを指差す。そして、脇に用意された紐をmiyouが勢いよく引っ張ると、そこにはリトグリとJリーグのロゴのまわりに中村憲剛さんをはじめJリーグ関係者やJリーグ各クラブサポーターからの直筆メッセージが入ったバックドロップが登場。

会場が温かな拍手で包まれると、かれんの「これを背負いながら、Jリーグのシーズン応援ソングを最後に歌いたいと思います。みんな、思い切り歌えるのかい？ 新宿にみんなの声を轟かせて、心をひとつに歌いましょう！」を合図に、「For Decades」がスタート。開放感の強いサウンドとスケールの大きな歌声が響きわたり、会場が幸福感に包まれるなか、約30分に及ぶフリーライブは終了した。

6月6日に全国Zeppツアーを終えたばかりのLittle Glee Monsterだが、9月には待望のオリジナルアルバム『BREATH』のリリース、そして10月からは全国15都市16公演の全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”』開催が控えている。今回の試練を経て、再び6人が揃ったときには今まで以上にパワーアップしたリトグリのパフォーマンスが楽しめることを、今から楽しみにしていてほしい。

TEXT BY 西廣智一

PHOTO BY キセキミチコ

■セットリスト

M1. 世界はあなたに笑いかけている

M2. 一輪

M3. Pages

M4. 全力REAL LIFE

M5. SAY!!!

M6. For Decades

■リリース情報

2026.9月 ON SALE

ALBUM『BREATH』

■関連リンク

ツアー特設サイト

https://www.lgm-tour.com/livetour2026-2027/

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/