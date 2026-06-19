リトグリ、2人を欠く4人体制で自身最大3000人動員のフリーライブ 新宿のど真ん中で圧巻ステージ
Little Glee Monsterが、東京・新宿歌舞伎町シネシティ広場にて自身最大規模のフリーライブを開催し、約3000人を動員した。体調不良で欠席のMAYU、結海を除いた4人でステージに立ちながらも、圧巻の歌声でファンだけでなく新宿を行き交う人々を魅了した。
【写真】新宿のど真ん中でフリーライブを行ったリトグリ
miyouは「フリーライブにお越しの皆さん元気ですか〜！そわそわドキドキしていますけど、フリーライブなんで少し間違えても大丈夫かな（笑）」とユーモアを交えながらあいさつ。たくさんの観客を前に「私たちが全力で勇気を届けるために頑張りたいと思います！」と意気込んだ。
ライブでは、Ｊリーグ2026特別シーズン応援ソング「For Decades」や大きな愛をテーマにリトグリのハーモニーと心を込めた歌声で作り上げた話題のドラマ挿入歌にも起用されている最新曲「一輪」、話題のTVアニメのオープニングテーマに起用されているリトグリの真骨頂であるハーモニーの多幸感を感じられる「Pages」などを含む全6曲を披露。
ラストの曲となった「For Decades」の歌唱時には、Jリーグ関係者・サポーターから、リトグリメンバーへのメッセージが書かれた寄せ書きバックドロップが出現。Jリーグとリトグリがつなぐ“縁”にも思いを馳せ、かれんは「私たちをきっかけに色んな出会いがあってうれしいなと思います！」と喜んだ。
観客とのコール＆レスポンスもあり、大いに盛り上がった約30分のフリーライブ。ステージを後にする4人には、観客たちから大きな拍手が贈られた。
■『Little Glee MonsterFreeLive2026』セットリスト
1. 世界はあなたに笑いかけている
2. 一輪
3. Pages
4. 全力REAL LIFE
5. SAY!!!
6. For Decades
【写真】新宿のど真ん中でフリーライブを行ったリトグリ
miyouは「フリーライブにお越しの皆さん元気ですか〜！そわそわドキドキしていますけど、フリーライブなんで少し間違えても大丈夫かな（笑）」とユーモアを交えながらあいさつ。たくさんの観客を前に「私たちが全力で勇気を届けるために頑張りたいと思います！」と意気込んだ。
ラストの曲となった「For Decades」の歌唱時には、Jリーグ関係者・サポーターから、リトグリメンバーへのメッセージが書かれた寄せ書きバックドロップが出現。Jリーグとリトグリがつなぐ“縁”にも思いを馳せ、かれんは「私たちをきっかけに色んな出会いがあってうれしいなと思います！」と喜んだ。
観客とのコール＆レスポンスもあり、大いに盛り上がった約30分のフリーライブ。ステージを後にする4人には、観客たちから大きな拍手が贈られた。
■『Little Glee MonsterFreeLive2026』セットリスト
1. 世界はあなたに笑いかけている
2. 一輪
3. Pages
4. 全力REAL LIFE
5. SAY!!!
6. For Decades