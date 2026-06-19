BLANKEY JET CITYとTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのライブ映像をライブハウスで体感できる上映イベントが開催決定

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BLANKEY JET CITYとTHEE MICHELLE GUN ELEPHANT。ふたつの伝説的なバンドのライブ映像を東京・SHIBUYA CLUB QUATTROで同時期に体感できる上映イベント『FILM LIVE BJC ＆ TMGE “ELEPHANT GOES TO JET CITY” 2026 at SHIBUYA CLUB QUATTRO』の開催が決定した。

■BLANKEY JET CITYのPOP-UP STOREも期間限定でオープン

昨年、25年の時を経て初公開となった2000年7月8日の神奈川・横浜アリーナでのBLANKEY JET CITY 最後のワンマンライブの初日公演『LAST DANCE DAY1』のライブ映像を、ライブハウスの爆音スピーカーと大型スクリーンで楽しむ上映イベント『BLANKEY JET CITY “LAST DANCE DAY1” FILM SCREENING 轟音上映会』が 7月23日にSHIBUYA CLUB QUATTROで開催。

そして、今年1月より全国のライブハウスで開催され大反響を呼んでいる、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが1999年1月17日に開催した史上初の横浜アリーナ・オールスタンディング公演のライブ映像をフィルムライブで体感する『THEE MICHELLE GUN ELEPHANT『WORLD PSYCHO BLUES TOUR ～ ALL STANDING! MAXIMUM!! ～YOKOHAMA ARENA 99.01.17 』が、7月27日にこちらもSHIBUYA CLUB QUATTROで実施される。

2バンドの極上のライブ映像を、同タイミングにライブハウスで体感できる絶好のこの機会にぜひ足を運んでみよう。

さらに、同時期に東京・渋谷モディにて、BLANKEY JET CITYのオリジナルALの最新リマスター盤発売と、アルバム未収録曲集『TRINITY from the shadows』の発売を記念した『BLANKEY JET CITY POP-UP STORE 2026 at SHIBUYA MODI』が期間限定でオープンすることも発表された。

昨年大反響を巻き起こしたPOP-UP STOREに続き、オリジナルグッズが多数ラインナップ。昨年完売となった人気アイテムや、今回あらたに製作されたニューアイテムも登場する。

※こちらのPOP-UP STOREはBLANKEY JET CITYのみのPOP-UP STOREとなります

■イベント情報

『FILM LIVE BJC ＆ TMGE “ELEPHANT GOES TO JET CITY” 2026 at SHIBUYA CLUB QUATTRO』

BLANKEY JET CITY『LAST DANCE DAY1” FILM SCREENING 轟音上映会』

07/23（木）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

THEE MICHELLE GUN ELEPHANT『WORLD PSYCHO BLUES TOUR ～ ALL STANDING!

MAXIMUM!! ～YOKOHAMA ARENA 99.01.17 』

07/27（月）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

『BLANKEY JET CITY POP-UP STORE 2026 at SHIBUYA MODI』

07/17（金）～07/27（月）東京。渋谷モディ 1F カレンダリウム

■関連リンク

BLANKEY JET CITY 特設サイト

https://umusic.jp/bjc

THEE MICHELLE GUN ELEPHANT OFFICIAL SITE

https://www.THEE30TH.com