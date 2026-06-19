BREIMEN高木祥太がお気に入りの古着屋で爆買い!? アーティストの“オフ”をのぞき見する『OFF TAKE』第9弾公開

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BREIMENの高木祥太が、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTube チャンネル『OFF TAKE』の第9弾に登場。

■親交の深いバンド仲間とドライブへ

今回の動画では、高木祥太が親交の深いバンド仲間とドライブへ。車内では音楽活動の裏話や当時の思い出話など、ここでしか聞けない貴重なトークが次々と飛び出す。

さらに後半では、高木が足繁く通うお気に入りの古着店へ。こだわりのアイテムを吟味しながらショッピングを満喫し、思わぬ“爆買い”も!?

ステージ上で魅せるクールな姿とはひと味違う、自然体な“オフの高木祥太”を垣間見ることができる内容となっている。

なお、高木は5月29日に公開された第6弾動画にも出演。こちらもあわせてチェックしよう。

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