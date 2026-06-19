ラッパーAKLO、7年ぶりのニューアルバム『SIGNAL VERDE』よりレゲトン・バンガー「Lo Prendo」MV公開

6月17日（水）に、ラッパー・AKLO（アクロ）がデジタルリリースしたニューアルバム『SIGNAL VERDE（シグナル・ヴェルデ）』より、「Lo Prendo」のミュージックビデオが公開された。

AKLOのおよそ7年ぶりとなるニューアルバム『SIGNAL VERDE』は、全曲のプロデュースをコロンビア出身のプロデューサー・Alenoise（アレノイズ）が担当した。

本作のサウンドの核となるのは、レゲトン、アフロビーツ、アーバン・ラテンのグルーヴ。それらを単なるトレンドとして取り入れるのではなく、AKLOならではの感性とスタイルを通すことで、既存の枠組みにとらわれない独自のサウンドへと昇華している。

ラテン・ミュージック特有の躍動感とAKLOのラップスタイルが融合した本作は、聴く者を一瞬でトロピカルな空間へと誘う一枚。キャリアの新章の幕開けを告げる作品となっている。

そんな『SIGNAL VERDE』の中でも、ひときわフロアを熱狂させるレゲトン・バンガー「Lo Prendo」のミュージックビデオが公開された。タイトルの「Lo Prendo」はスペイン語で“火をつける”“盛り上げる”といった意味を持ち、楽曲の持つエネルギーを象徴している。監督はKen Harakiが担当した。

「Lo Prendo」Music Videoサムネイル

また、AKLOは、Spotifyの人気プレイリスト『+81 Connect』のカバーアーティストに抜擢。さらにリード曲「Lo Prendo」は各配信サービスの主要プレイリストに多数セレクトされるなど、大きな注目を集めている。

年内にもう1枚のアルバムをリリース予定であることも発表しているAKLO。約7年ぶりとなるアルバムリリースを皮切りに、本格的な活動再開を印象づける一年となりそうだ。

【リリース情報】

New Album『SIGNAL VERDE』配信LINK：https://linkco.re/fNCa99FP

TracklistM1. WAVESM2. Under ControlM3. BuchiageM4. Lo PrendoM5. BahamasM6. MueveloM7. Brain Fog

All Song Produced by Alenoise

AKLO / Lo Prendo (Music Video)https://www.youtube.com/watch?v=5pF6R0YgcY0

『SIGNAL VERDE』配信ジャケット