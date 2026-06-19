メイショウタバルの宝塚記念連覇。パドックで跨った時点で雲行きが少し怪しくなってはいましたが、まさか、良馬場発表から稍重を飛び越えて重にまで変えてしまうほどの雨になるとは想像もしませんでした。松本好雄会長が天国から降らしてくれているのかなと思ったのは本当の話で、ズブ濡れになってもまったく嫌な気持ちにならなかったのは、ボクだけだったのかもしれません。

【宝塚記念】武豊「胸を張ってフランスに行ける」メイショウタバルが連覇達成

名物の生ファンファーレが聞こえなかった気がしたのも錯覚ではなくて、あまりの雨の強さに貴重な楽器が使い物にならなくなって取りやめになったとあとから聞いて、それほどすごい雨だったんだなと改めて感心しています。

「太宰啓介騎手には、最大の敬意を表したい」

競馬は何があるか分からないので、作戦は決めずに柔軟に考えていこうと思っていましたが、2番手につく形で馬も我慢してくれて、非常にいいリズムで走ってくれました。道悪でも強いクロワデュノールが最後にやっぱり迫ってきましたが、タバルの状態は昨年以上で力でしのぎ切ることができました。石橋調教師をはじめ、スタッフの皆さんに感謝です。特に、大阪杯から宝塚記念と、2戦連続でこの難しい馬の中間の追い切りを完璧に乗ってくれた太宰啓介騎手には、最大の敬意を表したいと思います。

この勝利で胸を張ってフランスに行けるはずです。凱旋門賞の頃に降るパリロンシャン競馬場の雨はもっとねちっこいものがありますが、メイショウタバルならそれさえも心配事にしない強みがあります。引き続きのご声援をよろしくお願いします。

さて、今週からはしばらく函館に腰を据えて騎乗します。寒いという噂でしたが、今日はちょうどいい爽やかな気候。名物のイカは少し小さめですが、ほかにも美味しいものがたくさんあります。函館競馬場にもどうぞおいでください。