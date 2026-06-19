超特急「ガチ夢中！」で爆発的な万バズ！“アロハの大移動”が公式フリー素材として配布決定

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超特急の楽曲「ガチ夢中！」に登場する爆速フォーメーション移動「アロハの大移動」が、公式フリー素材として配布されることが発表された。

■超特急アロハをどこでもを大移動させることが可能

超特急による全力応援ソング「ガチ夢中！」。超特急のYouTube公式チャンネル「超チューバ―」で公開されているダンスプラクティス動画では、kazuki（s**t kingz）とakaneが共作したコレオを超特急の9人が全力で踊り、完全燃焼するまでが記録されている。

この動画にて、8号車（ファンの呼称）の投稿が発端でバズが誕生。間奏での13号車アロハのフォーメーション移動が、最後方から真反対の最前列まで、メンバー8人の間を猛ダッシュで一気に横断する振付になっており、長すぎる移動距離と、全力疾走する際の必死なガチ顔が、面白すぎるとファンのツボに。以降、超特急公式からも自虐ネタとして「大移動」動画が公開された他、数々のアイドルグループのアカウントでもマネされ、爆発的な万バズとなっている。

TikTok内でミーム沸騰中のアロハによる大移動。これまでオリジナルからの使用だった音源が、アーティスト公式の「大移動」音源として使用可能となった。

また、「アロハの大移動」をグリーンバックで撮影した公式素材も配布。通学や通勤、推し活遠征から世界的なスポーツの祭典まで、日本中、世界中、どこでもアロハを大移動させることが可能だ。

超特急の公式TikTokアカウントよりエフェクトとして使用できる他、UMアーティストページ記事内、超特急のニュース記事からも映像をダウンロードできる。各種編集アプリで背景を切り取り、音源とハッシュタグ「#アロハの大移動リレー」を付けて、いろんなところでアロハを大移動させてみよう。

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超特急 OFFICIAL SITE

https://bullettrain.jp