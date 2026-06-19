M!LK、自身初のミニアルバムリリース決定 『み！るきーず感謝祭』でサプライズ発表
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、9月16日にグループ初となる1stミニアルバムをリリースする。きょう19日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された『み！るきーず感謝祭2026 〜爆裂ホームパーティー〜』のステージでサプライズ発表された。
【表紙カット】ギャップ炸裂！ドキッとするクールなM!LK佐野勇斗
本作は、メジャー8thシングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」以来、約7ヶ月ぶりのCDリリースにして、グループ初のミニアルバムとなる。
前作「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」は大ヒットを記録したほか、「好きすぎて滅！」のミュージックビデオも自身初の1億回再生を突破。さらに、先日開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」をはじめとする5部門を受賞するなど、圧倒的な勢いを示す中での待望のミニアルバムリリースとなる。
本作は、初回生産限定ソロ盤を含む全7形態でのリリースとなり、初回限定盤および通常盤には、4月に配信リリースされ話題を呼んだ「アイドルパワー」に、新曲を加えた全5曲を収録。ソロ盤にはこれら5曲に加え、ボーナストラックとしてユニット楽曲を収めた全6曲が収録される。
また、初回限定盤には「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」発売日記念スペシャルイベントの映像が収録されるほか、各形態別の限定トレカや応募抽選シリアルナンバーも封入される。さらに、PREMIUM MILK会員限定のアクリルスタンド付きセット商品の販売も決定している。
なお、ECサイト限定の早期予約特典として、期間限定でメンバーのソロクリアトレカやペアトレカがランダムで付与される。
【表紙カット】ギャップ炸裂！ドキッとするクールなM!LK佐野勇斗
本作は、メジャー8thシングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」以来、約7ヶ月ぶりのCDリリースにして、グループ初のミニアルバムとなる。
本作は、初回生産限定ソロ盤を含む全7形態でのリリースとなり、初回限定盤および通常盤には、4月に配信リリースされ話題を呼んだ「アイドルパワー」に、新曲を加えた全5曲を収録。ソロ盤にはこれら5曲に加え、ボーナストラックとしてユニット楽曲を収めた全6曲が収録される。
また、初回限定盤には「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」発売日記念スペシャルイベントの映像が収録されるほか、各形態別の限定トレカや応募抽選シリアルナンバーも封入される。さらに、PREMIUM MILK会員限定のアクリルスタンド付きセット商品の販売も決定している。
なお、ECサイト限定の早期予約特典として、期間限定でメンバーのソロクリアトレカやペアトレカがランダムで付与される。