緑黄色社会、ニューアルバム『あたまご』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

緑黄色社会が、6枚目となるオリジナルアルバム『あたまご』を9月9日にリリースすることが発表された。

■『Channel U』以来、約1年7ヵ月ぶりのアルバム

アルバムタイトルの『あたまご』は、頭で考え抜いて生み出した音楽を、自分たちの分身であり、あらたな命のような存在として捉え、これから羽ばたいていく楽曲たちへの想いを込めて名付けられたもの。

2025年2月発表の『Channel U』以来、約1年7ヵ月ぶりのアルバムリリース。収録内容や価格などの詳細は、後日発表される予定だ。

また、すでに開催が発表されているアリーナツアーのタイトルが『緑黄色社会 ARENA TOUR 2026 “あたまご”』となることも明らかに。アルバム『あたまご』を携え、9月19日の千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演を皮切りに、福岡、大阪、愛知、神奈川の全5都市で計10公演が行われる。チケットは現在チケットぴあにて先行受付中。

■リリース情報

2026.09.09 ON SALE

ALBUM『あたまご』

■関連リンク

緑黄色社会 OFFICIAL SITE

https://www.ryokushaka.com/