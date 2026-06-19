ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７０ｂｐと動きは落ち着く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７０ｂｐと動きは落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.963
フランス 3.717（+75）
イタリア 3.667（+70）
スペイン 3.433（+47）
オランダ 3.081（+12）
ギリシャ 3.633（+67）
ポルトガル 3.324（+36）
ベルギー 3.511（+55）
オーストリア 3.213（+25）
アイルランド 3.13（+17）
フィンランド 3.328（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.963
フランス 3.717（+75）
イタリア 3.667（+70）
スペイン 3.433（+47）
オランダ 3.081（+12）
ギリシャ 3.633（+67）
ポルトガル 3.324（+36）
ベルギー 3.511（+55）
オーストリア 3.213（+25）
アイルランド 3.13（+17）
フィンランド 3.328（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）