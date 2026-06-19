ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７０ｂｐと動きは落ち着く ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７０ｂｐと動きは落ち着く

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７０ｂｐと動きは落ち着く

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）

ドイツ 2.963

フランス 3.717（+75）

イタリア 3.667（+70）

スペイン 3.433（+47）

オランダ 3.081（+12）

ギリシャ 3.633（+67）

ポルトガル 3.324（+36）

ベルギー 3.511（+55）

オーストリア 3.213（+25）

アイルランド 3.13（+17）

フィンランド 3.328（+37）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

外部サイト