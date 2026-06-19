ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７５、伊７０ｂｐと動きは落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　2.963
フランス　　　3.717（+75）
イタリア　　　3.667（+70）
スペイン　　　3.433（+47）
オランダ　　　3.081（+12）
ギリシャ　　　3.633（+67）
ポルトガル　　　3.324（+36）
ベルギー　　　3.511（+55）
オーストリア　3.213（+25）
アイルランド　3.13（+17）
フィンランド　3.328（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）