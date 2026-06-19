主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 399( 339)
TOPIX先物 9月限 165( 165)
日経225ミニ 9月限 513( 513)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 12( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 90( 90)
TOPIX先物 9月限 58( 58)
日経225ミニ 9月限 2481( 2481)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1464( 868)
12月限 24( 16)
TOPIX先物 9月限 159( 117)
日経225ミニ 7月限 6671( 2981)
8月限 111( 49)
9月限 65317( 33731)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 991( 611)
12月限 159( 139)
日経225ミニ 7月限 2918( 1238)
8月限 36( 24)
9月限 42054( 21508)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 191( 191)
日経225ミニ 7月限 247( 247)
8月限 50( 50)
9月限 3699( 3699)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 290( 290)
12月限 18( 18)
TOPIX先物 9月限 133( 133)
日経225ミニ 7月限 345( 345)
8月限 37( 37)
9月限 17195( 17195)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 399( 339)
TOPIX先物 9月限 165( 165)
日経225ミニ 9月限 513( 513)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 12( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 90( 90)
TOPIX先物 9月限 58( 58)
日経225ミニ 9月限 2481( 2481)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1464( 868)
12月限 24( 16)
TOPIX先物 9月限 159( 117)
日経225ミニ 7月限 6671( 2981)
8月限 111( 49)
9月限 65317( 33731)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 991( 611)
12月限 159( 139)
日経225ミニ 7月限 2918( 1238)
8月限 36( 24)
9月限 42054( 21508)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 191( 191)
日経225ミニ 7月限 247( 247)
8月限 50( 50)
9月限 3699( 3699)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 290( 290)
12月限 18( 18)
TOPIX先物 9月限 133( 133)
日経225ミニ 7月限 345( 345)
8月限 37( 37)
9月限 17195( 17195)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース