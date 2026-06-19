　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 399(　　 339)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 165(　　 165)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 513(　　 513)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　12(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　90(　　　90)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　58(　　　58)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2481(　　2481)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1464(　　 868)
　　　　　 　 　12月限　　　　　24(　　　16)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 159(　　 117)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　6671(　　2981)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 111(　　　49)
　　　　　 　 　 9月限　　　 65317(　 33731)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 991(　　 611)
　　　　　 　 　12月限　　　　 159(　　 139)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2918(　　1238)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　36(　　　24)
　　　　　 　 　 9月限　　　 42054(　 21508)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 191(　　 191)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 247(　　 247)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3699(　　3699)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 290(　　 290)
　　　　　 　 　12月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 133(　　 133)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 345(　　 345)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　 9月限　　　 17195(　 17195)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース