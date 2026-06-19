主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3825( 1791)
TOPIX先物 9月限 2953( 2508)
日経225ミニ 9月限 11183( 11167)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 164( 0)
TOPIX先物 9月限 5( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 378( 378)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1756( 893)
TOPIX先物 9月限 926( 831)
日経225ミニ 9月限 3078( 2938)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 496( 430)
TOPIX先物 9月限 2640( 640)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2074( 1163)
12月限 14( 12)
TOPIX先物 9月限 955( 513)
日経225ミニ 7月限 9854( 5636)
8月限 80( 26)
9月限 71673( 34885)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 842( 536)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 7月限 3570( 1304)
8月限 27( 21)
9月限 36227( 21183)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 454( 454)
8月限 68( 68)
9月限 4137( 4137)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 675( 675)
12月限 13( 13)
日経225ミニ 7月限 430( 430)
8月限 55( 55)
9月限 22100( 22100)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3825( 1791)
TOPIX先物 9月限 2953( 2508)
日経225ミニ 9月限 11183( 11167)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 164( 0)
TOPIX先物 9月限 5( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 378( 378)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1756( 893)
TOPIX先物 9月限 926( 831)
日経225ミニ 9月限 3078( 2938)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 496( 430)
TOPIX先物 9月限 2640( 640)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2074( 1163)
12月限 14( 12)
TOPIX先物 9月限 955( 513)
日経225ミニ 7月限 9854( 5636)
8月限 80( 26)
9月限 71673( 34885)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 842( 536)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 7月限 3570( 1304)
8月限 27( 21)
9月限 36227( 21183)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 454( 454)
8月限 68( 68)
9月限 4137( 4137)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 675( 675)
12月限 13( 13)
日経225ミニ 7月限 430( 430)
8月限 55( 55)
9月限 22100( 22100)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース