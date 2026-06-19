　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3825(　　1791)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2953(　　2508)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 11183(　 11167)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 164(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 5(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 378(　　 378)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1756(　　 893)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 926(　　 831)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3078(　　2938)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 496(　　 430)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2640(　　 640)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2074(　　1163)
　　　　　 　 　12月限　　　　　14(　　　12)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 955(　　 513)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　9854(　　5636)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　80(　　　26)
　　　　　 　 　 9月限　　　 71673(　 34885)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 842(　　 536)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3570(　　1304)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　27(　　　21)
　　　　　 　 　 9月限　　　 36227(　 21183)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 454(　　 454)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　68(　　　68)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4137(　　4137)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 675(　　 675)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 430(　　 430)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　 9月限　　　 22100(　 22100)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース