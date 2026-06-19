　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 11575(　　9978)
　　　　　 　 　12月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 16689(　 15756)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 22679(　 15379)
　　　　　 　 　 8月限　　　　1314(　　　14)
　　　　　 　 　 9月限　　　217301(　217300)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7965(　　7604)
　　　　　 　 　12月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 18339(　 17891)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　8879(　　8879)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 157(　　 157)
　　　　　 　 　 9月限　　　139001(　139000)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 474(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 618(　　 438)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2317(　　　17)
　　　　　 　 　 8月限　　　　1300(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5654(　　5654)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5215(　　 965)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4974(　　2802)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 274(　　 274)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4117(　　4115)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3234(　　1413)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5358(　　4561)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 136(　　 136)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 9月限　　　 11039(　 11039)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2897(　　1340)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7503(　　5523)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 11829(　 11689)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8517(　　8311)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19298(　 19128)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7367(　　7367)
　　　　　 　 　 9月限　　　122074(　122074)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1288(　　 947)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 277(　　 277)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3119(　　3119)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1838(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8194(　　2315)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 230(　　 230)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 397(　　 397)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 708(　　 708)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　43(　　　43)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース