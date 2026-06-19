外国証券 先物取引高情報まとめ（6月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11575( 9978)
12月限 14( 14)
TOPIX先物 9月限 16689( 15756)
日経225ミニ 7月限 22679( 15379)
8月限 1314( 14)
9月限 217301( 217300)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7965( 7604)
12月限 28( 28)
TOPIX先物 9月限 18339( 17891)
日経225ミニ 7月限 8879( 8879)
8月限 157( 157)
9月限 139001( 139000)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 474( 0)
TOPIX先物 9月限 618( 438)
日経225ミニ 7月限 2317( 17)
8月限 1300( 0)
9月限 5654( 5654)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5215( 965)
TOPIX先物 9月限 4974( 2802)
日経225ミニ 7月限 274( 274)
9月限 4117( 4115)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3234( 1413)
12月限 6( 6)
TOPIX先物 9月限 5358( 4561)
日経225ミニ 7月限 136( 136)
8月限 8( 8)
9月限 11039( 11039)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2897( 1340)
TOPIX先物 9月限 7503( 5523)
日経225ミニ 9月限 11829( 11689)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8517( 8311)
12月限 3( 3)
TOPIX先物 9月限 19298( 19128)
日経225ミニ 7月限 7367( 7367)
9月限 122074( 122074)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1288( 947)
TOPIX先物 9月限 277( 277)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
9月限 3119( 3119)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1838( 0)
TOPIX先物 9月限 8194( 2315)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 230( 230)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 397( 397)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 708( 708)
日経225ミニ 7月限 43( 43)
8月限 13( 13)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11575( 9978)
12月限 14( 14)
TOPIX先物 9月限 16689( 15756)
日経225ミニ 7月限 22679( 15379)
8月限 1314( 14)
9月限 217301( 217300)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7965( 7604)
12月限 28( 28)
TOPIX先物 9月限 18339( 17891)
日経225ミニ 7月限 8879( 8879)
8月限 157( 157)
9月限 139001( 139000)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 474( 0)
TOPIX先物 9月限 618( 438)
日経225ミニ 7月限 2317( 17)
8月限 1300( 0)
9月限 5654( 5654)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5215( 965)
TOPIX先物 9月限 4974( 2802)
日経225ミニ 7月限 274( 274)
9月限 4117( 4115)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3234( 1413)
12月限 6( 6)
TOPIX先物 9月限 5358( 4561)
日経225ミニ 7月限 136( 136)
8月限 8( 8)
9月限 11039( 11039)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2897( 1340)
TOPIX先物 9月限 7503( 5523)
日経225ミニ 9月限 11829( 11689)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8517( 8311)
12月限 3( 3)
TOPIX先物 9月限 19298( 19128)
日経225ミニ 7月限 7367( 7367)
9月限 122074( 122074)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1288( 947)
TOPIX先物 9月限 277( 277)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
9月限 3119( 3119)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1838( 0)
TOPIX先物 9月限 8194( 2315)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 230( 230)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 397( 397)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 708( 708)
日経225ミニ 7月限 43( 43)
8月限 13( 13)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース