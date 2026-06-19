西野カナ新曲「Power of Love」がアニメ『本好きの下剋上』第2クールOPテーマに決定！音源入りムービー公開

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西野カナの新曲「Power of Love」が、読売テレビ・日本テレビ系アニメ『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』の第2クールオープニングテーマ に決定。本人コメントと、音源初解禁となる『特別ムービー：ファンタジー編』が公開された。

■「大切な人を想う気持ちが力に変わる瞬間を描いた楽曲です」（西野カナ）

大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説、香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TO ブックス刊）を原作として、読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜17時30分（一部地域を除く）、TOKYO MX毎週月曜21時25分他にて絶賛放送・配信中の TV アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。

魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞。書物なき世界で本作りに奮闘するマイン、その身に宿す強大な魔力を狙い様々な陰謀が忍び寄る…。

このたび、7月11日から放送開始の第2クールオープニングテーマとして、西野カナ「Power of Love」が決定。楽曲の歌唱にあたり西野カナは「大切な人を想う気持ちが力に変わる瞬間を描いた楽曲です。作品の世界観や登場人物たちの強い想いに寄り添えるよう心を込めて歌いました」と、その想いを語っている。

同時公開となった『特別ムービー：ファンタジー編』では、WIT STUDIO により描かれるエーレンフェストの世界や魔法の力とともに、西野カナが歌唱する「Power of Love」の音源が初解禁。作品の世界観が伝わるものとなっている。

(C) 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６

■関連リンク

アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』番組サイト

https://booklove-anime.jp/streaming/

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/