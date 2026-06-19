AKB48伊藤百花、“なぞかけ”で新曲をPR「“待ち遠しい『好きish』のリリース日まで”とかけまして…」 メインビジュアルも公開
アイドルグループ・AKB48が8月19日にリリースする68thシングル「好きish」のメインビジュアルが解禁された。
【写真】スーツ姿もかわいい！満面の笑みでプレゼンをする伊藤百花
メインビジュアルは、ピンクを基調としたガーリーでポップな世界観。12年ぶりに2作連続でセンターを務める“いともも”こと伊藤百花たち選抜メンバー16人が、いつもとイメージの違うメイクやヘアスタイル、そして夏らしいパステルカラーの衣装で、ハート型のレコードプレイヤー上に並んでいる。
リリースまでちょうど2か月となり、センターを務める伊藤が、得意の“なぞかけ”で新曲をPR。コメントも到着した。
【なぞかけ】
「待ち遠しい『好きish』のリリース日まで」とかけまして、
「コーヒーショップでテイクアウトしたカップ」と解きます。
その心は…どちらも、「あける（明ける・開ける）のが楽しみな、ふたつき（ふた月・蓋付き）」です！
■伊藤百花 コメント
タイトルのとおり「好きish」が曲中にも多く繰り返されるキャッチーな曲調で、また新しいAKB48をお見せできるのではないかな…と私自身も、2か月先のリリースが今から楽しみです！少しでも多くの方に楽しく聴いていただけるよう、私はセンターとして精一杯チャレンジし続けます。「今のAKB を知らないish」な方、「AKB が好きish」な方、もちろん“ish（かも？）”が必要ない「AKBが大好き！」な方、みなさんに“好きish 旋風”を巻き起こします！！！
【写真】スーツ姿もかわいい！満面の笑みでプレゼンをする伊藤百花
メインビジュアルは、ピンクを基調としたガーリーでポップな世界観。12年ぶりに2作連続でセンターを務める“いともも”こと伊藤百花たち選抜メンバー16人が、いつもとイメージの違うメイクやヘアスタイル、そして夏らしいパステルカラーの衣装で、ハート型のレコードプレイヤー上に並んでいる。
【なぞかけ】
「待ち遠しい『好きish』のリリース日まで」とかけまして、
「コーヒーショップでテイクアウトしたカップ」と解きます。
その心は…どちらも、「あける（明ける・開ける）のが楽しみな、ふたつき（ふた月・蓋付き）」です！
■伊藤百花 コメント
タイトルのとおり「好きish」が曲中にも多く繰り返されるキャッチーな曲調で、また新しいAKB48をお見せできるのではないかな…と私自身も、2か月先のリリースが今から楽しみです！少しでも多くの方に楽しく聴いていただけるよう、私はセンターとして精一杯チャレンジし続けます。「今のAKB を知らないish」な方、「AKB が好きish」な方、もちろん“ish（かも？）”が必要ない「AKBが大好き！」な方、みなさんに“好きish 旋風”を巻き起こします！！！