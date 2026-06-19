◆男子ゴルフ下部ＡＣＮツアー アイゴルフシェイパー・チャレンジ 最終日（１９日、福岡・筑紫ケ丘ＧＣ＝６９３９ヤード、パー７１）

昨年９月にプロ宣言した加藤金次郎（中京大中京高１年）が１６歳４４日の下部ツアー最年少記録で逆転優勝を飾った。武田紘汰の１７歳９６日（２０２５年Ｎｏｖｉｌカップ）を更新した。

加藤は首位に３打差の４位から出て１イーグル、５バーディーの６４をマークし、通算１６アンダーで並んだ玉城海伍（３０）＝クリード沖縄＝とのプレーオフを２ホール目で制した。表彰式で「この優勝をきっかけにＡＣＮツアーからレギュラーツアー、そして世界へ羽ばたいていけるような選手になりたい」と目標を掲げた。

最終組の１つ前でスタートした最終日、１打差で迎えた最終１８番パー４。５４度のウェッジを握った残り９５ヤードの第２打はピン左手前から寄っていき、カップに消えた。「まさか入るとは思っていなかった」という劇的なイーグルで可能性をつないだ。

単独首位でホールアウトした直後、玉城が１７番のバーディーで追いつきプレーオフへ。２ホール目で１メートルのバーディーパットを沈めて決着。右拳を握った。昨年９月に史上最年少の１５歳１３９日でプロ宣言した。「まずは１勝に向けてやってきたので、前半で達成できて良かった。２勝３勝とやっていきたい」とさらなる飛躍を誓った。