永瀬廉を探して髙橋海人が走り出す！『King & Princeがまちあわせ in LA』エピソード2予告映像＆先行カット公開

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King & Prince初のトラベルバラエティ番組『King & Princeがまちあわせ in LA』が、ディズニープラスにて6月17日より世界同時独占配信開始された（一部地域を除く）。このたび、6月24日16時より配信されるエピソード2の予告映像と先行カット3枚が解禁。

さらに、エピソード1の撮影中に番組制作スタッフが目撃した“まちあわせのうらがわ”を明かすコメントも到着した。

■会えそうで会えないもどしかしさに焦るふたりは無事に出会うことができるのか

台本なしでLAの人気スポットを巡る旅の中で、ふたりだからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅を映し出す『King & Princeがまちあわせ in LA』。

6月17日にエピソード1「僕が君と見たかった景色」の配信開始を迎え、SNSでは早速ファンのティアラたちをはじめたくさんの人が本番組を楽しむ声で溢れている。

今回、配信に先駆けて解禁されたエピソード2「僕が選ぶ君へのプレゼント」の予告映像には、まちあわせ場所の“海にいちばん近いベンチ”でひとり切ない表情を浮かべながら高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）を待つ永瀬廉の姿と、そんな永瀬を探してサンタモニカ・ピアを走る高橋の姿が映し出されている。

エピソード1「僕が君と見たかった景色」では、2階建て観光バスに乗って心地よい風に吹かれながら、LAの街並みを楽しむところからスタート。ニコイチ旅にワクワクが止まらず、思い出話に花を咲かせながら笑顔を見せる。

しかし、サンタモニカ・ピアに着いたところで突然指令が届き、“ファーストまちあわせミッション”に挑戦することに。永瀬は150種類以上のゲームやアトラクションが満載のPLAYLAND ARCADE、高橋はサンタモニカ周辺に生息する海洋生物など100種類を展示するHeal the Bay Aquariumでそれぞれ時間を過ごしながら、広いサンタモニカ・ピアのどこかでまちあわせを目指すが――。会えそうで会えないもどしかしさに焦るふたりは無事に出会うことができるのか。エピソード2ではその“ファーストまちあわせミッション”の結末が明らかに。

さらに、エピソード2「僕が選ぶ君へのプレゼント」より、次なるミッションに挑むふたりの姿を映した先行カットも解禁。ソロカットでは真剣にサングラスを選ぶ永瀬と、ピースの指人形をつけてうれしそうな表情を見せる高橋が収められ、メインカットではおしゃれなお店の一角で笑い合うふたりの姿を垣間見ることができるが、次回は一体どんな＜まちあわせミッション＞なのか？ まるで双子のようなふたりの表情に注目だ。

■スタッフ陣が明かす、微笑ましいエピソード

本作を手掛けるのは、約3年間レギュラー番組で共に歩んできたスタッフ陣。開始早々に離ればなれになり不安そうな表情を見せたふたりについて、「最初の『バイバイ』の後の廉さんの切ない顔は忘れられません。あの表情はドラマでは見られない、完全に『海人さんと別れるのが嫌～』な、素の“永瀬廉”だったと思います」と、超リアルな表情だったことを告白。さらに、「これまで一緒にロケもしてきましたが、いつもゆったりペースな海人さんが廉さんを探すため一生懸命走る姿がとても新鮮で、グッときました」と、ふたりの絆を感じた瞬間を明かした。

また、エピソード1では永瀬はゲーム、高橋は魚とそれぞれの“好きなこと”を楽しむ姿が印象的だったが、ゲームセンターでの永瀬について、「UFOキャッチャーにあれだけ夢中になるとは想定外でした。普通に楽しんでいるのと、絶対に海人さんのために景品をゲットしたかったんですね。何度も『海人！』『海人！』と言っていました」と微笑ましいエピソードを明かす。

水族館を楽しんだ高橋については「本編には入っていないのですが、クラゲやタツノオトシゴの赤ちゃんを見たり、小さな生き物にも興味津々で小学生のようでした（笑）」と、プライベート感満載な裏話も。

King & Princeのふたりをよく知るスタッフ陣とともにLAの街中で繰り広げられる台本なしのリアルな旅で予測不能だからこそ映し出されるふたりの素顔。貴重なエピソードを思い返しながら、何度でも楽しもう。

そして、次週配信のエピソード2ではどんな表情が見られるのか？ “まちあわせ”の先に待つドラマに期待が高まる。

■番組情報

Disney+『King & Princeがまちあわせ in LA』

6月24日（水）16:00～

毎週水曜 16:00より1話ずつ独占配信中

出演：King & Prince（永瀬廉、高橋海人）

(C)2026 UNIVERSAL MUSIC LLC

■関連リンク

ディズニープラス 公式サイト

https://www.disneyplus.com/jp

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/