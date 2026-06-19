JI BLUE『JUNON』8月号に登場！臨時増刊版では表紙＆裏表紙をジャック「JI BLUEは部活みたい」（後藤威尊）

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『JUNON』8月号（6月22日発売）に、JO1・INIから結成されたスペシャルユニット“JI BLUE”から、白岩瑠姫、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）、後藤威尊、金城碧海が登場。臨時増刊版では表紙＆裏表紙のジャックも果たしている。一方、通常版表紙には、JI BLUEの他、M!LK、佐野勇斗、庄司浩平、稲垣吾郎ら人気者がズラリ。こちらも要チェックだ。

■JI BLUE

JO1・INIから結成されたサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるスペシャルユニット、JI BLUE。臨時増刊版の表紙＆裏表紙では、白岩瑠姫、高塚大夢、後藤威尊、金城碧海が、ジャケットでバチッとキメたクールな姿と、青春感溢れるキラキラな制服姿の2パターンの衣装で撮り下ろしが実現した。

さらに、サッカーや応援をテーマにしたソロインタビューや、白岩＆高塚、後藤＆金城の2名ずつでのペアインタビュー、全員での座談インタビューもたっぷり掲載。なお、臨時増刊版では「最高のフォトカード」が特別付録となるので、ファンは要チェックだ。

【JI BLUE インタビュー】※抜粋

高塚大夢：INIと比べると、JI BLUEはけっこうにぎやかですし、色がまた違う気がします。INIはかわいらしさがあるけど、JI BLUEはスタイリッシュで熱のある男、という感じ。

白岩瑠姫：うちのすーちゃん（金城）、かわいいですけどね？

金城碧海：かわいいでしょ？ 26歳、まだまだピチピチですよ（笑）。

後藤威尊：JI BLUEは部活みたい。もう一回、部活をやってる気分。

高塚＆白岩＆金城：たしかに。

白岩：JO1は、よく“男子校”とか“スポーツの強豪校”みたいなたとえられ方をすることが多いので、たしかに学生生活の延長みたいな感じはあるかもしれない。

金城：僕はもう、このメンバーでいられることが夢のようです。JO1でも、普段からメンバーのパフォーマンスや言動に刺激を受けることが多くて。INIのメンバーもそれぞれによさを持っているので、JO1にはない着眼点で見てくれている感じがして最高。ただ、JI BLUEの空気感は、JO1とはあまり変わらないかもしれない。なぜなら、JO1のなかでもアグレッシブなメンバーが集まりすぎたから（笑）。INIのメンバーも、引っ張られているんじゃないかと思う部分があります。

白岩：なんならJO1のときより、はっちゃけてる気がする。ご迷惑をおかけしています（笑）。

高塚：いやいや、助かっています（笑）。特にJO1さんにフレンドリーな方が多いので、本当ににぎやか。

後藤：練習中の発言数は、INIよりもJO1さんのほうが多い気がします。振り付けや作品に対して積極的にみなさんで意見を出し合っている姿を見て、これはINIにも持ち帰りたいと思いました。

■M!LK

『JUNON』8月号には、その笑顔で日本中を元気づけているアイドルたちの日常や魅力を大解剖する特集「今こそ！ アイドル大解剖」が掲載。世界に誇る日本のポップカルチャー“アイドル”、知れば知るほど、ひたむきな努力や熱い想いに胸が打たれるはず。日本中に元気を振りまくアイドルのパワーは無敵だ。

そんな本特集に、最新曲「アイドルパワー」も絶好調、“日本を元気に！”をモットーに輝き続けているM!LKが登場。超多忙な彼らの仕事現場に密着した記事が2本立てで届けられる。

【M!LK インタビュー】※抜粋

Q. アイドルというお仕事をするうえでモットーにしていることはなんですか？ また、ご自身のアイドルはどなたですか？

塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）：見ている人に楽しんでもらうことです。出演するものだったり、楽曲が少しでも生活の楽しみになればと思ってます。僕のアイドルはミッキーです。彼こそ僕のなかのスーパースターだからです。

山中柔太朗：感謝です。み！るきーずやスタッフさんのおかげで活動できているので、感謝の気持ちでいっぱいです。僕にとってのアイドルはペドリです。FCバルセロナ所属のサッカー選手で毎週ペドリを楽しみに試合を観ています。

※佐野勇斗、曽野舜太、吉田仁人の回答は、誌面をチェックしよう。

■佐野勇斗

火曜ドラマ『君の好きは無敵』が7月から放送スタート。佐野勇斗は、偏屈で変人な訳ありキャラクターデザイナーに挑戦するとのこと。いったいどんな役なのかに迫る。さらに、キーワード質問も掲載。

【佐野勇斗 インタビュー】※抜粋

Q. “今、いちばんかわいい！”って思うことは？

佐野勇斗：実は僕、かわいい感情を勉強中でして。でも最近、サルの動画がかわいいって思う気がする。リスザルとかいろんなサルです（笑）。そのおサルさんの動画を「かわいいなあ」って言いながら観てます。

■庄司浩平

容姿端麗＆英語も堪能なハイスペック男子である俳優の庄司浩平がが今回、誌面で挑戦するのは、未知なる“あざとかわいい”の世界。クールな外見に潜む計算なしの“隠れあざとさ”に悶絶必至、沼落ち確定だ。インタビューでは、独自のあざとさ論などをロジカルに熱弁。見たことのない表情の連続に、ハートを撃ち抜かれること間違いなし。

【庄司浩平 インタビュー】※抜粋

庄司浩平：「あざとかわいいをテーマで撮影します」と言われたときは、僕の引き出しにないものだったので一瞬緊張が走り、汗が止まらなくなりました（笑）。でも26歳の夏、新たな挑戦だと思って全力で引き受けました！ 撮影ではウサギのぬいぐるみやピンクのドーナツなどポップな世界観と、信頼するスタッフのみなさんに上手に僕のあざとさを引き出していただき楽しく撮影できたと思います。最後にあざといポーズを連発したんですけど、必死でしたね。SNSではバスケとごはんの動画ばかり観ているのでかわいいポーズは全然流れてこないし、最近はHANAのMVを観ていて、脳内がクールで激しいダンス一色だったので、人生で見てきた女性陣の仕草を必死に思い出して頑張りました。僕のベストカットはハートのキャンディを持ったベタな一枚。やっぱり小道具があると世界観に絡みやすくて、創造性豊かにあざと系ワールドを繰り広げられたのかなと思います。過去にはクリスマスケーキを口いっぱいに頬張って撮影したし、庄司は小道具があって初めて輝くタイプなのかも（笑）。

■稲垣吾郎

7月24日スタートのドラマ9『リーガルビート -逆転の法廷-』（テレビ東京系）に出演する稲垣吾郎。ドラマでは弁護士役を演じるということで、読者から寄せられた仕事や人間関係の悩みに、たくさん答えている。「僕だったら…」と、自分の経験も踏まえて読者に寄り添いながら、時にはズバッと切れ味鋭く、ウィットに富んだ的確な答えを出す姿は、まさに“Chat GORO”。どんな生成AIよりも頼りになる。

【稲垣吾郎 インタビュー】※抜粋

Q. 高齢の母親が施設に入り、実家じまいをすることになりました。家財の整理を進めていくほどに、大量の写真をどうしたらいいのか悩んでいます。きっと、最終的には処分することになると頭ではわかっていても、亡き父や、母の若かりし頃、幼少期の写真など、とてもすぐには処分できそうにないです。父から母へのラブレターも見つけて、新鮮な驚きでした。大切な思い出の物との付き合い方とお別れの仕方について、吾郎さんの想いを伺いたいです。（千葉県・すず）

稲垣吾郎：いや、取っておいていいんじゃないの？ だって写真とか手紙とかでしょ。何で処分しようと思っているんだろうね。まぁ僕もなるべく物が増えすぎないようにと思うから気持ちはわかりますよ。でも処分する物って、やっぱり物として使わない結果、処分すると思うから、そういう思い出のある大切な物なら、無理に処分しなくてもいいんじゃない？ 最近だとトランクルームとかを利用する人もいるよね。写真だとデータにする人もいるだろうけど、今はどんどんデータになって紙焼きの写真って貴重だからね。僕も写真とかは残してるし、全部じゃないけど自分の写真が表紙になっている雑誌とかちょっと捨てたくないなと思うものもあるじゃない？ 物の量とか置くスペースにもよるだろうけど、いろんな事情が許せば取っておいてもいいんじゃないかな。

■書籍情報

2026.06.22 ON SALE

『JUNON』2026年8月号



■関連リンク

『JUNON』公式サイト

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