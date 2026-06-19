King ＆ Prince、なじみのスタッフが明かすLA“まちあわせ”の裏側 離れていても想い合う姿「何度も『海人！』『海人！』と言っていました」
King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）が出演する配信サービスDisney+（ディズニープラス）『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）エピソード2（24日午後4時から配信）の予告映像と先行カット3枚が解禁された。さらに、エピソード1の撮影中に番組制作スタッフが目撃した“まちあわせのうらがわ”を明かすコメントも到着した。
【動画】King ＆ Princeは“まちあわせ”成功なるか？エピソード2予告
同番組はKing & Princeがアメリカ・ロサンゼルスを舞台に2人の絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、2人だからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
配信に先駆けて解禁されたエピソード2「僕が選ぶ君へのプレゼント」の予告映像には、まちあわせ場所の“海に一番近いベンチ”で一人切ない表情を浮かべながら高橋を待つ永瀬の姿と、そんな永瀬を探してサンタモニカ・ピアを走る高橋の姿が映し出されている。
エピソード1「僕が君と見たかった景色」では、2階建て観光バスに乗って心地よい風に吹かれながら、LAの街並みを楽しむところからスタート。ニコイチ旅にワクワクが止まらず、思い出話に花を咲かせながら笑顔を見せる。しかし、サンタモニカ・ピアに着いたところで突然指令が届き、“ファーストまちあわせミッション”に挑戦することに。
永瀬は150種類以上のゲームやアトラクションが満載のPLAYLAND ARCADE、高橋はサンタモニカ周辺に生息する海洋生物など100種類を展示するHeal the Bay Aquariumでそれぞれ時間を過ごしながら、広いサンタモニカ・ピアのどこかでまちあわせを目指すが――。会えそうで会えないもどしかしさに焦る2人は無事に出会うことができるのか。エピソード2ではその“ファーストまちあわせミッション”の結末が明らかに。
さらに、エピソード2「僕が選ぶ君へのプレゼント」より、次なるミッションに挑む2人の姿を映した先行カットも解禁。ソロカットでは真剣にサングラスを選ぶ永瀬と、ピースの指人形をつけてうれしそうな表情を見せる高橋が収められ、メインカットではおしゃれなお店の一角で笑い合う2人の姿を垣間見ることができるが、次回は一体どんな＜まちあわせミッション＞なのか。まるで双子のような2人の表情に注目だ。
今作を手掛けるのは、約3年間レギュラー番組で共に歩んできたスタッフ陣。開始早々に離ればなれになり不安そうな表情を見せた2人について、「最初の『バイバイ』の後の廉さんの切ない顔は忘れられません。あの表情はドラマでは見られない、完全に『海人さんと別れるのが嫌〜』な、素の“永瀬廉”だったと思います」と、超リアルな表情だったことを告白。
さらに、「これまで一緒にロケもしてきましたが、いつもゆったりペースな海人さんが廉さんを探すため一生懸命走る姿がとても新鮮で、グッときました」と、2人の絆を感じた瞬間を明かした。
また、エピソード1では永瀬はゲーム、高橋は魚とそれぞれの“好きなこと”を楽しむ姿が印象的だったが、ゲームセンターでの永瀬について、「UFOキャッチャーにあれだけ夢中になるとは想定外でした。普通に楽しんでいるのと、絶対に海人さんのために景品をゲットしたかったんですね。何度も『海人！』『海人！』と言っていました」とほほ笑ましいエピソードも。
水族館を楽しんだ高橋については「本編には入っていないのですが、クラゲやタツノオトシゴの赤ちゃんを見たり、小さな生き物にも興味津々で小学生のようでした（笑）」と、プライベート感満載な裏話を紹介した。
同番組はKing & Princeがアメリカ・ロサンゼルスを舞台に2人の絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、2人だからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
配信に先駆けて解禁されたエピソード2「僕が選ぶ君へのプレゼント」の予告映像には、まちあわせ場所の“海に一番近いベンチ”で一人切ない表情を浮かべながら高橋を待つ永瀬の姿と、そんな永瀬を探してサンタモニカ・ピアを走る高橋の姿が映し出されている。
エピソード1「僕が君と見たかった景色」では、2階建て観光バスに乗って心地よい風に吹かれながら、LAの街並みを楽しむところからスタート。ニコイチ旅にワクワクが止まらず、思い出話に花を咲かせながら笑顔を見せる。しかし、サンタモニカ・ピアに着いたところで突然指令が届き、“ファーストまちあわせミッション”に挑戦することに。
永瀬は150種類以上のゲームやアトラクションが満載のPLAYLAND ARCADE、高橋はサンタモニカ周辺に生息する海洋生物など100種類を展示するHeal the Bay Aquariumでそれぞれ時間を過ごしながら、広いサンタモニカ・ピアのどこかでまちあわせを目指すが――。会えそうで会えないもどしかしさに焦る2人は無事に出会うことができるのか。エピソード2ではその“ファーストまちあわせミッション”の結末が明らかに。
さらに、エピソード2「僕が選ぶ君へのプレゼント」より、次なるミッションに挑む2人の姿を映した先行カットも解禁。ソロカットでは真剣にサングラスを選ぶ永瀬と、ピースの指人形をつけてうれしそうな表情を見せる高橋が収められ、メインカットではおしゃれなお店の一角で笑い合う2人の姿を垣間見ることができるが、次回は一体どんな＜まちあわせミッション＞なのか。まるで双子のような2人の表情に注目だ。
今作を手掛けるのは、約3年間レギュラー番組で共に歩んできたスタッフ陣。開始早々に離ればなれになり不安そうな表情を見せた2人について、「最初の『バイバイ』の後の廉さんの切ない顔は忘れられません。あの表情はドラマでは見られない、完全に『海人さんと別れるのが嫌〜』な、素の“永瀬廉”だったと思います」と、超リアルな表情だったことを告白。
さらに、「これまで一緒にロケもしてきましたが、いつもゆったりペースな海人さんが廉さんを探すため一生懸命走る姿がとても新鮮で、グッときました」と、2人の絆を感じた瞬間を明かした。
また、エピソード1では永瀬はゲーム、高橋は魚とそれぞれの“好きなこと”を楽しむ姿が印象的だったが、ゲームセンターでの永瀬について、「UFOキャッチャーにあれだけ夢中になるとは想定外でした。普通に楽しんでいるのと、絶対に海人さんのために景品をゲットしたかったんですね。何度も『海人！』『海人！』と言っていました」とほほ笑ましいエピソードも。
水族館を楽しんだ高橋については「本編には入っていないのですが、クラゲやタツノオトシゴの赤ちゃんを見たり、小さな生き物にも興味津々で小学生のようでした（笑）」と、プライベート感満載な裏話を紹介した。