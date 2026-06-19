&TEAM9人のスポーティーな白コーデで際立つスタイルに注目、集合ショットに「白王子で眩しい」「カッコ良すぎ」の声

【写真】&TEAM9人の スポーティな白コーデ 【動画】4ヵ国語で世界のファンに送るメッセージ

&TEAM（エンティーム）の公式Xにて、スポーティーなホワイトコーデに身を包んだ9人の集合ショットが公開され、ファンの注目を集めている。

■&TEAM、レッドカーペットで際立つ統一感ある白コーデ

&TEAMは、貧困撲滅に向けて様々な活動を展開するGlobal Citizen（以下、グローバル・シチズン）が、東京国際フォーラムで開催した日本初の音楽イベント『Global Citizen Live: Tokyo』（6月18日）に出演。YOSHIKIと共にヘッドライナーを務め、観客を熱く盛り上げた。

今回公開されたのは、レッドカーペットでの集合ショット。リーダーのEJ（ウィジュ）は、キャップやグローブなどの小物使いが光るコーデを披露し、アップバングがクールなJO（ジョウ）と両手ピースを決めるHARUA（ハルア）はルーズソックスと膝下丈のショートパンを合わせた。

また、K（ケイ）はショートジャケットにネクタイを合わせ、重ね付けしたベルトをアクセントに。TAKI（タキ）は、オーバーサイズのスウェットとシャツを合わせたレイヤードコーデを見せている。

9人は個性的なアイテムを取り入れながらも、白を基調に統一されたクールかつスポーティーなスタイルでそれぞれの魅力を際立たせている。

SNSでは「白王子で眩しい」「カッコ良すぎる」「アディダス×&TEAM、スポーティーで好き」「白ティーム素敵」「衣装最高」「みんな髪も服もめーっちゃ似合ってる！」「統一感あって好き」といった声のほか、ライブを観たファンからも「最高でした」「素敵な幸せな時間をありがとう」などの感想が数多く寄せられている。

■&TEAM、4ヵ国語で世界のファンに送るメッセージ

また、『GQ JAPAN』のSNSでは、メンバーたちへのインタビュー動画も公開。ひとりずつカメラに向かって思い思いのポーズを披露したあと、イベントの趣旨にちなみ、音楽を通して世界へ届けたいメッセージを、HARUAが日本語、MAKI（マキ）が英語、NICHOLAS（ニコラス）が中国語、EJが韓国語で語っている。