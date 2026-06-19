渡辺翔太の“アヒル口”にも反響！ラウール＆阿部亮平との笑顔シーン満載のSnow Man最新投稿に「かわいいが溢れてる」「チャラあベ最高すぎる」の声

【動画】渡辺翔太＆ラウール＆阿部亮平のドラマメイキング／予告＆本編 他

Snow Manの公式YouTubeチャンネルが更新。ドラマ『貧乏ですが、恋は贅沢です』の未公開メイキング映像が公開され、反響を呼んでいる。

■ラウールがプロデュースしたドラマのメイキング映像が公開

『貧乏ですが、恋は贅沢です』は、ラウールがAIを使って脚本を作り、配役も決めたドラマ。

公開された映像には、白シャツにデニムパンツを合わせた爽やかなスタイルのラウール、大人っぽいダークカラーのセットアップを着こなした阿部亮平、そしてロングヘアのウィッグとセーラー服風の衣装を着用した渡辺翔太が登場。

ラウールが渡辺の腕をつかむシーンなど、撮影の裏側が収められている。撮影中には思わず笑いがこみ上げる場面も。渡辺が「あぶねっ 笑いそうになった」と言うと、ラウールも「今危なかったね」と笑顔に。終始和やかな雰囲気の中で撮影が進められていた。

メイキング映像ならではの素の表情や、3人の息の合ったやり取りが楽しめる内容に、ファンからは「チャラあベ最高すぎる」「しょっぴーのアヒル口たまらん」「あざとさの破壊力えぐい」「中毒性ハンパない」「かわいいが溢れてる」「ラウのビジュ天才」といった声が寄せられている。