来週の決算発表予定 ＤＣＭ、あさひ、サンリオなど (6月22日～26日)
■6月22日～26日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 6月22日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<3333> あさひ [東Ｐ]
● 6月23日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<8136> サンリオ [東Ｐ] ★
● 6月24日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<2742> ハローズ [東Ｐ]
<7227> アスカ [名Ｍ]
<9976> セキチュー [東Ｓ]
● 6月25日―――――――――――― 6銘柄 発表予定
<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ]
<2796> ファマライズ [東Ｓ]
<4716> 日本オラクル [東Ｓ]
<6279> 瑞光 [東Ｐ]
<7068> ＦフォースＧ [東Ｇ]
<8276> 平和堂 [東Ｐ]
● 6月26日―――――――――――― 6銘柄 発表予定
<2778> パレモ・ＨＤ [東Ｓ]
<3050> ＤＣＭ [東Ｐ]
<7545> 西松屋チェ [東Ｐ]
<7624> ＮａＩＴＯ [東Ｓ]
<7630> 壱番屋 [東Ｐ]
<8217> オークワ [東Ｐ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース
● 6月22日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<3333> あさひ [東Ｐ]
● 6月23日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<8136> サンリオ [東Ｐ] ★
● 6月24日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<2742> ハローズ [東Ｐ]
<7227> アスカ [名Ｍ]
<9976> セキチュー [東Ｓ]
● 6月25日―――――――――――― 6銘柄 発表予定
<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ]
<2796> ファマライズ [東Ｓ]
<4716> 日本オラクル [東Ｓ]
<6279> 瑞光 [東Ｐ]
<7068> ＦフォースＧ [東Ｇ]
<8276> 平和堂 [東Ｐ]
● 6月26日―――――――――――― 6銘柄 発表予定
<2778> パレモ・ＨＤ [東Ｓ]
<3050> ＤＣＭ [東Ｐ]
<7545> 西松屋チェ [東Ｐ]
<7624> ＮａＩＴＯ [東Ｓ]
<7630> 壱番屋 [東Ｐ]
<8217> オークワ [東Ｐ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
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