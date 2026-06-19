最新のバンカー理論が面白過ぎた！ 手首を回してフェースを開いたら、左手首を甲側に折ったまま振る
「ソールで砂を叩く、プロのバンカーショットと同じインパクトを作るなら、左手首を甲側に折って振るのがコツです」と、プロコーチの永井直樹は語る。そのポイントをじっくり聞いてみた。
【連続写真】フックグリップで握り、左手甲を上に向けて振り抜く！ 驚くほど砂が薄く取れる
◇ ◇ ◇バンカーのセオリーとして昔から言われているのが、オープンスタンスに構えてカット軌道で振る打ち方です。ただ、その形だとフェースは右を向いたまま左へ振る形になるため、ボールが飛ばなくなります。スクエアに構え、ボールを左上に置くのが正しいアドレスとなります。また、スクエアグリップでクラブを握ったら、手首を右に回してフェースを開きます。すると左手首に角度がつき、クラブをタテに上げやすくなります。バンスも使えるので、砂を爆発させやすくなるのです。スイングで注意したいポイントは、軌道をタテに使う動きです。カギとなるのは左手の使い方。左手首を甲側に折ったまま、グローブのロゴを常に上に向けるイメージで振っていくことが大切です。アドレスで手首を回してフェースを開くと、左手首は甲側に折れた状態になります。その角度をキープしたまま、ヘッドが体の前にあり続けるようにタテに振り上げます。インパクトでは、アドレス時の手元の位置に戻すだけ。フォローでもグローブのロゴが上を向くように、左手首を甲側に折ったまま振り抜きましょう。ヘッドがうまく抜けないときは、右手だけでクラブを持ち、砂を取るイメージで素振りをしてみてください。右手首をヒラ側に折る動きを意識すると、正しい動きを体感できるはずです。■永井直樹ながい・なおき／1996年生まれ。ツアープロを目指していたが、プロコーチ・目澤秀憲に師事したことをきっかけにコーチングの道へ。現在は『タイトリスト ボーケイウェッジコーチ』として、男女ツアーでウェッジのレッスンを行っている。◇ ◇ ◇?女子プロのスイングを分析。関連記事『右足に乗るから軸ブレする!? 桑木志帆、菅沼菜々も実践「左足体重トップ」の作り方』を読めば、その理由が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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