MONSTA X・ミニョク、本日（19日）初ソロシングル『Reaching』リリース！歌手ハ・ヒョンサンが制作に参加

MONSTA Xのミニョクがソロシングルをリリースし、ソロアーティストとして新たな一歩を踏み出す。

6月19日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは「ミニョクが本日（19日）午後6時、初のソロデジタルシングル『Reaching』をリリースする」と発表した。

【写真】ミニョクの“坊主頭”

ミニョクのデビュー後初めてリリースするソロ曲『Reaching』は、シンガーソングライターのハ・ヒョンサンが作詞・作曲・編曲を手がけた楽曲だ。触れたい想いに向かって手を伸ばす気持ちを描き、誰かへの応援と愛情を真心込めて表現している。ギターとドラムを軸にしたモダンロックをベースに、爽快なメロディーとバンドサウンドが加わった。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

ミニョクは今回のソロ曲を通じて、爽やかさと胸が高鳴る感動を同時に届ける予定だ。ハ・ヒョンサン特有の繊細な感性とミニョクのボーカルが調和し、深い余韻を生み出している。

リリースに先立ち、ミニョクは先日開催された『2026 MONSTA X WORLD TOUR “THE X : NEXUS”』で『Reaching』のステージを先行公開し、ファンの期待を高めていた。

ハ・ヒョンサンは「勇気があり、心優しいミニョクを思い浮かべながら、その気持ちが伝わることを願って書いた 」とコメントした。

（記事提供＝OSEN）