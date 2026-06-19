19日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.9％減の5957億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.0％減の4684億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数 <1367> 、ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ５００ <2086> 、ＮＥＸＴ 電機・精密 <1625> など80銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ベア（１倍） <517A> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経エンタメ・コンテンツ株指数 <586A> など19銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が11.43％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が6.12％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が4.37％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が4.18％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が3.48％高と大幅な上昇。



一方、ｉシェアーズ シルバー ＥＴＦ <568A> は6.66％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> は6.54％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は6.47％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ <577A> は6.44％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は6.41％安と大幅に下落した。



日経平均株価が196円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3312億7400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金3207億7400万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が341億8600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が336億500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が211億1100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が163億9100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が94億6600万円の売買代金となった。



株探ニュース