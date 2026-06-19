北川精機 <6327> [東証Ｓ] が6月19日大引け後(15:35)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の8.6億円→9億円(前期は5.9億円)に4.7％上方修正し、増益率が43.6％増→50.3％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3億円→3.4億円(前年同期は1.8億円)に13.3％増額し、増益率が63.9％増→85.8％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の14円→20円(前期は12円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高は、国内外向けのプリント基板関連プレス装置やシステムストッカーが牽引し、当初計画通り順調に進捗しております。各利益は、工場稼働率が高水準で推移し生産効率が向上したことと、製造プロセスの改善による原価低減や外国為替相場の影響により、前回予想を上回る見通しとなりました。



当社は、財務体質の強化と今後の事業展開への対応を図るために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の維持を基本方針に、株主の皆様への利益還元を充実していくことが、重要な経営課題の一つと認識しております。 上記方針をもとに当期の業績や財政状態等を勘案した結果、株主の皆様への利益還元の充実を図る観点と中期経営計画「KITAGAWA 2030」の目標である配当性向25％以上を踏まえ、2026 年6 月期の期末配当予想を１株当たり6 円増額し、14 円00 銭から20 円00 銭に修正させていただきます。