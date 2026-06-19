GU、″二の腕を出さない″夏コーデ6選を紹介 バブルスリーブ、シアーシャツ…「全部可愛い」「真似したい」
ファッションブランド「GU」の公式インスタグラムが19日までに更新され、“二の腕を出さない”夏のコーディネート6選を紹介した。
【写真】「全部可愛い」「真似したい」GUアイテムを使った二の腕を出さない夏コーデ6選 ※2枚目〜
「二の腕出さない 夏コーデ（6LOOK）」と題した投稿では、気になる部分をカバーしながらおしゃれを楽しめる着こなしを提案。各コーデにはアイテム名と価格も掲載されており、手軽に取り入れやすい内容となっている。
LOOK01は「気になる二の腕は隠しつつボートネックで首元はすっきりと」がコンセプト。リブボートネックT（990円）とライトデニムバレルアンクルパンツ（1990円）を合わせた、抜け感のあるカジュアルスタイルを紹介した。
LOOK02では「二の腕がすっぽり隠れるふんわりスリーブがありがたい」として、バブルスリーブブラウス（1990円）とカーゴバレルアンクルパンツ（1490円）の組み合わせを提案。トレンド感と体型カバーが両立した着こなしとなっている。
LOOK03は「ゆったり袖幅で二の腕すっきりな白T×デニムの王道コーデ」。ドライワイドT（990円）とバレルレッグジーンズ（2990円 ※すべて6月8日時点の税込価格）を合わせた定番スタイルを紹介した。
このほか、レースフリルブラウスとバルーンパンツを合わせたフェミニンなコーデや、ドレープフレアシャツを使った上品なスタイル、シアーシャツで程よい肌見せが叶う涼しげな着こなしなども提案している。
この投稿に対し「全部可愛いしオシャレです」「全部GUの物なんですね！着る人によってこんなに可愛くオシャレになるなんて」「真似したい」といった声が寄せられている。
【写真】「全部可愛い」「真似したい」GUアイテムを使った二の腕を出さない夏コーデ6選 ※2枚目〜
「二の腕出さない 夏コーデ（6LOOK）」と題した投稿では、気になる部分をカバーしながらおしゃれを楽しめる着こなしを提案。各コーデにはアイテム名と価格も掲載されており、手軽に取り入れやすい内容となっている。
LOOK01は「気になる二の腕は隠しつつボートネックで首元はすっきりと」がコンセプト。リブボートネックT（990円）とライトデニムバレルアンクルパンツ（1990円）を合わせた、抜け感のあるカジュアルスタイルを紹介した。
LOOK03は「ゆったり袖幅で二の腕すっきりな白T×デニムの王道コーデ」。ドライワイドT（990円）とバレルレッグジーンズ（2990円 ※すべて6月8日時点の税込価格）を合わせた定番スタイルを紹介した。
このほか、レースフリルブラウスとバルーンパンツを合わせたフェミニンなコーデや、ドレープフレアシャツを使った上品なスタイル、シアーシャツで程よい肌見せが叶う涼しげな着こなしなども提案している。
この投稿に対し「全部可愛いしオシャレです」「全部GUの物なんですね！着る人によってこんなに可愛くオシャレになるなんて」「真似したい」といった声が寄せられている。