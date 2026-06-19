口臭や口の乾き、歯周病など、口回りのお悩みケアに効果的だという「歯ヨガ」。

考案者である、小島歯科医院の小島理恵副院長に教わりました。

【写真を見る】正しい「舌」の位置は上or下？『歯ヨガ』で口臭＆顔のむくみケア【ひるおび】

口周りの筋肉を動かす「歯ヨガ」とは

「歯ヨガ」は、口の筋肉を正しくバランスよく動かし、姿勢や呼吸を整えることで、身体を健康へと導くメソッドです。

小島歯科医院 小島理恵副院長：

口は、単独で動いているわけではありません。

口周りの筋肉、舌・唇・頬などを正しく動かすことで、体全体の健康にもつながるんです。

≪歯ヨガを行うメリット≫

◆唾液の分泌を促す

➡虫歯・歯周病・口臭・感染症の予防

◆舌の「位置」が改善

➡鼻呼吸になり免疫力向上、姿勢の改善につながる

◆口周りのケア

➡たるみ・シワ・ほうれい線などをスッキリ

◆シニア世代は誤嚥の防止に

➡むせにくくなる

舌の正しい位置は？

そもそも舌の「正しい位置」はどこなのでしょうか。

口を閉じリラックスした状態で、あなたの舌はどこにありますか？

【1】上あごについている

【2】どこにも触れていない

【3】下あごについている

正常な舌の位置は・・・

【1】の上あごについている状態 です。

舌の位置が正しくないと▼噛む▼飲み込む▼鼻呼吸などが上手くできなくなり、全身の健康に影響します。

小島歯科医院 小島理恵副院長：

舌の真ん中〜奥が上あごにピッタリくっついて、舌先が下の歯の裏側につくのが正しい位置です。

上あごの形は人それぞれなのですが、のびやかに舌がのびる方がいいです。

恵俊彰：

完全に下にいっちゃってます。

コメンテーター 庄司智春：

意識して上にやった方がいいですか？

小島歯科医院 小島理恵副院長：

意識してやってしまうと頭を下げたり力が入ってしまうので、自然にやる方がいいです。

コメンテーター 朝日奈央：

自然にするにはどういうトレーニングをしたらいいですか？

口臭予防の「歯ヨガ」

口臭の原因は、口の乾燥や舌の汚れ、虫歯、歯周病などです。

「唾液」には口内を洗浄して潤す殺菌作用がありますが、特にこれからの時期、エアコンの使用頻度が増えると、ドライマウスになりやすいので注意が必要です。

そこで、口腔乾燥を防ぎ唾液を出やすくする「歯ヨガ」が、『舌ワイパーごっくん舌キープ』です。

『舌ワイパーごっくん舌キープ』

【1】後ろで手を組んで胸を開く（立っても座ってもOK）

【2】口を閉じ、奥歯から反対の奥歯まで歯の外側をゆっくりなぞるように動かす

※6秒かけて往復×5回

【3】唾液を飲み込み、舌を上あごにつけた正しい位置で60秒間キープ

江藤愛アナウンサー：

あ！今上に上がった！上あごにつきました。

コメンテーター 庄司智春：

ちょっと浮いてきました。

舌が正しい位置になることで、口が空きっぱなしの“ポカン口”の防止にも繋がります。

歯周病予防の「歯ヨガ」

歯周病は、細菌感染により引き起こされる炎症性疾患です。

予防には丁寧な歯磨きが必要ですが、口の筋肉がこわばると歯ブラシが奥まで届きにくくなります。

そこで、口周りの筋肉の緊張緩和に効果的な「歯ヨガ」が『エアーぶくぶく』です。

『エアーぶくぶく』

「ぶくぶくうがい」をするように、口の周りを場所ごとに膨らませたりへこませたりします。

【1】上ぶくぶく5回（上唇周辺）

【2】下ぶくぶく5回（下唇・あご周辺）

【3】左ぶくぶく5回（左ほほ）

【4】右ぶくぶく5回（右ほほ）

※一連の動作を3回繰り返します。

弁護士 八代英輝：

上と下が難しいです。

小島歯科医院 小島理恵副院長：

そういう人は結構多いです。動いていないところを動かすのがいいんです。

恵俊彰：

気持ちいいですね。表情筋を動かした感じがします。

むくみ・たるみケアの「歯ヨガ」

むくみやたるみの原因は、▼冷たい飲み物やアイス▼水分の摂りすぎや不足▼アルコールや塩分の摂りすぎなどです。

血流を良くしリンパ液を流れやすくする「歯ヨガ」が『頬耳ぐるぐる』です。

フェイスラインの引き締めも期待できるそうです。

『頬耳ぐるぐる』

【1】頬と顎を両手の平で覆う

【2】耳を人差し指と親指で挟む

【3】5回外向きに回す

【4】指で耳の後ろから鎖骨までなぞり、リンパを流す

小島歯科医院 小島理恵副院長：

両手の平で、頬を少し引っ張り上げる感じです。

表情筋が緩むので、脳も刺激されてリラックス効果やストレス緩和の効果があります。

（ひるおび 2026年6月17日放送より）

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＜プロフィール＞

小島理恵氏

小島歯科医院副院長

「歯ヨガ」を考案

補綴歯科専門医・指導医