正しい「舌」の位置は上or下？『歯ヨガ』で口臭＆顔のむくみケア【ひるおび】
口臭や口の乾き、歯周病など、口回りのお悩みケアに効果的だという「歯ヨガ」。
考案者である、小島歯科医院の小島理恵副院長に教わりました。
【写真を見る】正しい「舌」の位置は上or下？『歯ヨガ』で口臭＆顔のむくみケア【ひるおび】
口周りの筋肉を動かす「歯ヨガ」とは
「歯ヨガ」は、口の筋肉を正しくバランスよく動かし、姿勢や呼吸を整えることで、身体を健康へと導くメソッドです。
小島歯科医院 小島理恵副院長：
口は、単独で動いているわけではありません。
口周りの筋肉、舌・唇・頬などを正しく動かすことで、体全体の健康にもつながるんです。
≪歯ヨガを行うメリット≫
◆唾液の分泌を促す
➡虫歯・歯周病・口臭・感染症の予防
◆舌の「位置」が改善
➡鼻呼吸になり免疫力向上、姿勢の改善につながる
◆口周りのケア
➡たるみ・シワ・ほうれい線などをスッキリ
◆シニア世代は誤嚥の防止に
➡むせにくくなる
舌の正しい位置は？
そもそも舌の「正しい位置」はどこなのでしょうか。
口を閉じリラックスした状態で、あなたの舌はどこにありますか？
【1】上あごについている
【2】どこにも触れていない
【3】下あごについている
正常な舌の位置は・・・
【1】の上あごについている状態 です。
舌の位置が正しくないと▼噛む▼飲み込む▼鼻呼吸などが上手くできなくなり、全身の健康に影響します。
小島歯科医院 小島理恵副院長：
舌の真ん中〜奥が上あごにピッタリくっついて、舌先が下の歯の裏側につくのが正しい位置です。
上あごの形は人それぞれなのですが、のびやかに舌がのびる方がいいです。
恵俊彰：
完全に下にいっちゃってます。
コメンテーター 庄司智春：
意識して上にやった方がいいですか？
小島歯科医院 小島理恵副院長：
意識してやってしまうと頭を下げたり力が入ってしまうので、自然にやる方がいいです。
コメンテーター 朝日奈央：
自然にするにはどういうトレーニングをしたらいいですか？
口臭予防の「歯ヨガ」
口臭の原因は、口の乾燥や舌の汚れ、虫歯、歯周病などです。
「唾液」には口内を洗浄して潤す殺菌作用がありますが、特にこれからの時期、エアコンの使用頻度が増えると、ドライマウスになりやすいので注意が必要です。
そこで、口腔乾燥を防ぎ唾液を出やすくする「歯ヨガ」が、『舌ワイパーごっくん舌キープ』です。
『舌ワイパーごっくん舌キープ』
【1】後ろで手を組んで胸を開く（立っても座ってもOK）
【2】口を閉じ、奥歯から反対の奥歯まで歯の外側をゆっくりなぞるように動かす
※6秒かけて往復×5回
【3】唾液を飲み込み、舌を上あごにつけた正しい位置で60秒間キープ
江藤愛アナウンサー：
あ！今上に上がった！上あごにつきました。
コメンテーター 庄司智春：
ちょっと浮いてきました。
舌が正しい位置になることで、口が空きっぱなしの“ポカン口”の防止にも繋がります。
歯周病予防の「歯ヨガ」
歯周病は、細菌感染により引き起こされる炎症性疾患です。
予防には丁寧な歯磨きが必要ですが、口の筋肉がこわばると歯ブラシが奥まで届きにくくなります。
そこで、口周りの筋肉の緊張緩和に効果的な「歯ヨガ」が『エアーぶくぶく』です。
『エアーぶくぶく』
「ぶくぶくうがい」をするように、口の周りを場所ごとに膨らませたりへこませたりします。
【1】上ぶくぶく5回（上唇周辺）
【2】下ぶくぶく5回（下唇・あご周辺）
【3】左ぶくぶく5回（左ほほ）
【4】右ぶくぶく5回（右ほほ）
※一連の動作を3回繰り返します。
弁護士 八代英輝：
上と下が難しいです。
小島歯科医院 小島理恵副院長：
そういう人は結構多いです。動いていないところを動かすのがいいんです。
恵俊彰：
気持ちいいですね。表情筋を動かした感じがします。
むくみ・たるみケアの「歯ヨガ」
むくみやたるみの原因は、▼冷たい飲み物やアイス▼水分の摂りすぎや不足▼アルコールや塩分の摂りすぎなどです。
血流を良くしリンパ液を流れやすくする「歯ヨガ」が『頬耳ぐるぐる』です。
フェイスラインの引き締めも期待できるそうです。
『頬耳ぐるぐる』
【1】頬と顎を両手の平で覆う
【2】耳を人差し指と親指で挟む
【3】5回外向きに回す
【4】指で耳の後ろから鎖骨までなぞり、リンパを流す
小島歯科医院 小島理恵副院長：
両手の平で、頬を少し引っ張り上げる感じです。
表情筋が緩むので、脳も刺激されてリラックス効果やストレス緩和の効果があります。
（ひるおび 2026年6月17日放送より）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜プロフィール＞
小島理恵氏
小島歯科医院副院長
「歯ヨガ」を考案
補綴歯科専門医・指導医