W杯北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われ、メキシコが1-0で勝利した。試合終了間際には、メキシコGKラウル・ランヘルが勝利を手繰りよせるスーパーセーブ。決定的瞬間を捉えた1枚に、「ワイルドなセーブ！」「史上最高クラスのセーブだ」と驚きの声が上がった。

後半41分、韓国の左サイドからのクロスに対し飛び込んだチョ・ギュソンが、頭でゴール方向に叩きつけた。ランヘルは、これを右手一本で間一髪で弾き返すと、チョ・ギュソンが再びこぼれ球を押し込もうと蹴り込んだボールも右手でキャッチ。スーパーセーブで難を逃れた。韓国は決定機を決め切れず落胆した。

米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xは、ランヘルが座った状態のまま右手を必死に伸ばし、ボールに触れる決定的瞬間の画像を投稿。「最後の数分間で起きた、ラウル・ランヘルによる信じられないダブルセーブ」などと驚きの絵文字とともにつづった。海外ファンからはも賛辞が相次いでいる。

「ワイルドなセーブ！」

「史上最高クラスのセーブだ」

「ここまでで今大会最高のセーブ」

「ランヘルはたった今メキシコの英雄となった」

「あの状況でどうやってあのセーブを決めるの？」

「信じられないセーブだった」

「私たちも叫んだ」

「私のヒーロー」

メキシコは2連勝として、決勝トーナメント進出一番乗りを果たした。韓国はこれで1勝1敗となっている。



（THE ANSWER編集部）