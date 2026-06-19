サンズのオールスターガード、デビン・ブッカーが背番号を1から15に変更へ

6月18日（現地時間17日）。フェニックス・サンズのデビン・ブッカーが、2026－27シーズンから背番号を「1」から「15」へ変更すると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

2015年のドラフト1巡目13位でサンズに指名されてNBA入り後、ブッカーは11シーズンを通じて背番号1を着用。196センチ93キロのガードは、オールスターに5度、オールNBAチームに2度選ばれていて、今シーズンは64試合の出場で平均26.1得点3.9リバウンド6.0アシストをマーク。

チームは開幕前の低評価を覆し、ウェスタン・カンファレンス7位の45勝37敗でレギュラーシーズンをフィニッシュ。ポートランド・トレイルブレイザーズとの第7シード決定戦こそ落とすも、ゴールデンステイト・ウォリアーズとの第8シード決定戦を制して「NBAプレーオフ2026」へ駒を進めた。

サンズは第1シードのオクラホマシティ・サンダーとのシリーズで4連敗のスウィープ敗退を喫するも、ブッカーはシリーズ平均21.3得点4.3リバウンド4.8アシストを残した。

29歳のブッカーにとって、背番号15はアメリカ代表で2度のオリンピック金メダルを獲得した時に着用したもので、元NBA選手の父メルビン・ブッカーがミズーリ大学で身にまとっていた番号でもある。

今シーズン、サンズはマーク・ウィリアムズが15番を着用。今夏制限付きFA（フリーエージェント）になるため、もしこの男がサンズへ戻る際は、背番号が変更となる。

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