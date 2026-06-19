メキシコに0-1で敗戦、組1位通過逃す

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が主催国の一つメキシコに0-1で敗れた。0-0の後半5分、GKキム・スンギュが味方と交錯するミスで決勝点を献上。試合後ホン・ミョンボ監督はこの場面を招いた韓国代表の空気を悔やんでいた。

後半5分、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュだったが、前方にいたイ・ギヒョクと交錯。ボールをこぼしてしまい、そこにいたメキシコMFルイス・ロモがダイレクトシュート。先制ゴールを突き刺した。ホームのメキシコは選手、観客ともに歓喜。韓国イレブンは呆然となった。

韓国紙「スポーツ朝鮮」は、試合後の公式会見でのホン・ミョンボ監督の発言を伝えた。「結果が本当に悔やまれる。我々の選手たちが今回の試合に向けて準備してきた部分を、よく出せていたと思う。至らない点もあったが、選手たちはよくやってくれた。失点シーンは悔やまれるが、今日、選手たちは最善を尽くしてくれたと思う」とした指揮官は「あのミスは場内の大歓声のせいか？」という質問に対しこう答えた。

「あの状況で、どのようなコールプレーが行われたのかはよく分からない。まだそれについて十分に話をしていない。悔やまれるのは、誰であれ互いに譲り合うような場面があったことだ。そのような場面でミスが出たのではないかと思う」

メキシコの戦術は「前半から非常に激しいプレスをかけてくるだろうと予想していた」という。「ボールを失うにしても、どこの位置で失うかが重要だった。結果として、相手にとって重要な位置でボールを失ってショートカウンターを食らい、危険な状況を迎えた。失う位置が重要だ。前半20分までは失点してはならないと選手たちには話していた」。その指示を選手たちは遂行。「よく守ってくれた」と評価している。

勝てばグループ1位が決まる試合を落としたが、戦いは続く。「それ（失点）以降、リズムが我々の方に来てからは、プレーも我々が主導しながら試合を進めることができた」と終盤の戦いには満足感を見せ「まだあと1試合残っている。結果は悔しいが、うつむく必要はない」と前を向いた。



（THE ANSWER編集部）