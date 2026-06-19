もっと力強く洗練された豪華仕様

2026年5月28日、トヨタ車向けカスタムブランド「MODELLISTA（モデリスタ）」から、新型「ハイラックス」用のカスタムパーツが発売されました。

約10年ぶりにフルモデルチェンジした新型「ハイラックス」を、都会的で力強い“アーバンラギッド”なスタイルへカスタマイズできるとして注目を集めています。

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今回発売された新型「ハイラックス」向けカスタムパーツのテーマは、「SOPHISTICATED GEAR（ソフィスティケイテッド ギア）」。

MODELLISTAを展開するトヨタカスタマイジング＆ディベロップメントによると、「ハイラックス本来のタフさを際立たせながら、洗練された印象を与えるアーバンラギッドスタイルを提案した」としています。

カスタムの中心となるのは、「MODELLISTAパッケージ」。フードガーニッシュ、ヘッドランプガーニッシュ、シグネチャーイルミ、テールゲートガーニッシュの4点をセットにしたパッケージです。

フードガーニッシュは、ボンネット形状に沿った立体的な3ピース構造を採用。フロントフェイスに力強さを演出する、3つの凸形状を並べた個性的なデザインが特徴です。

また、フロント下部に装着するシグネチャーイルミは、存在感のあるラギッドな印象に加え、上質さも演出します。

ヘッドランプガーニッシュはサイドビューにアクセントを加え、テールゲートガーニッシュはリアビューを引き締めるとともに、車両全体の統一感を高めます。

4点セットのMODELLISTAパッケージに加え、各パーツを単体で購入できる「MODELLISTAパーツ」も用意されています。

エクステリアでは、ハイラックス本来の力強さを活かしながら、よりダイナミックな印象を与えるフロントアンダーカバーとリアアンダーカバーを設定。

18インチアルミホイールセットは、マットオリーブカラーとアシンメトリーな切削デザインが特徴です。

ドアハンドルプロテクターは、ドアハンドル周辺に貼り付けるカーボン調フィルムタイプで、デザイン性を高めるだけでなく、爪による傷の防止にも役立ちます。

さらに、荷台を覆ってボディとの一体感を演出するハードトノカバーもラインナップされています。

インテリア向けには、足元を照らすLEDスマートフットライトやスマートクッショントートのほか、IR（赤外線）カットフィルム、サンシェードなども用意されています。

価格（消費税込み、以下同）は、MODELLISTAパッケージが29万4800円。単体購入も可能で、フロントアンダーカバーが6万6000円、リアアンダーカバーが3万8500円、18インチアルミホイールセットが26万700円、ドアハンドルプロテクター（1台分）が6600円です。

そのほか、ハードトノカバーは23万1000円、LEDスマートフットライトは4万8400円、スマートクッショントートは9900円、IR（赤外線）カットフィルム（ダークスモーク）は2万2000円、サンシェードは1万3200円となっています。

新型ハイラックスを、より力強く洗練されたアーバンラギッドスタイルへ仕上げたい人は、ぜひチェックしてみてください。