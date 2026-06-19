今夜最終回！ 『田鎖ブラザーズ』兄弟役・岡田将生＆染谷将太が晴れやかな笑顔でクランクアップ
今夜6月19日22時より最終回を迎えるドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（TBS系）がクランクアップ。兄弟役を演じた主演の岡田将生と共演の染谷将太がコメントを寄せた。
【写真】『田鎖ブラザーズ』最終回 31年前の事件をめぐるすべての事実が明らかになる
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
このたび、兄・真を演じた主演の岡田、弟・稔を演じた染谷をはじめ、中条あやみ、宮近海斗、井川遥、岸谷五朗ほか豪華キャスト陣が約4ヵ月におよぶ撮影を終えた。
最終日に撮影するのは、本編の中でも象徴的に登場した海辺の工場地帯で、数ページにもおよぶ長ゼリフもあるクライマックスシーンだ。撮影は夕方の明るい時間帯からはじまり、長時間におよんだ。クランクアップ直後の岡田と染谷は、濃厚な撮影期間を“つらかったけど楽しかった”と語り、お互いの存在に感謝のコメントがあふれ、晴れやかな笑顔を見せた。
また、クランクアップの瞬間には、岡田のバディであり、後輩刑事の宮藤を演じた中条が「田鎖さーーん！」と本編さながらに呼び掛けながらサプライズ登場する場面も。田鎖兄弟は驚きつつもゲストに喜び、4ヵ月におよぶ撮影をスタッフ・キャストと共に拍手で称えながら締めくくった。
これまで人生を懸けて、両親殺害事件の真相を追ってきた真と稔。家族同然のもっちゃんを失い、両親が隠していたこと、殺害当日の様子も明らかになり、着実に事件解明の糸口が見えてきている。果たして真実にたどり着いたとき、田鎖兄弟はどんな決断をするのか。2人の選択とは…。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』最終回は、TBS系にて6月19日22時放送。
岡田、染谷のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田鎖真役・岡田将生
約4ヵ月間本当にお疲れ様でした。僕が演じた真は最初はだらしなくて駄目なお兄ちゃんだったのが、回を重ねるごとにちゃんとしたお兄ちゃんになってきたなというのが、自分の体を通して、心を通して何か伝わってきて、隣に稔がいるだけでこんなにも心が豊かになりました。皆さんのおかげでとても良いシーンがたくさん撮れたんじゃないかなと思っております。
最後に撮ったシーンも1話から積み重ねてきたものが、ここに集約されたんじゃないかなと思って。皆さんが毎日キャストを支えてくださったおかげだと本当に思っています。
記憶に残るドラマにしたいなと思って臨みましたけど、そうなったのではないかなと思っています。
ちょっとつらかったけど、めっちゃつらかったけど、将太も言ってくれたように、稔を将太がやってくれてよかったし、このドラマをやれてよかったです！
■田鎖稔役・染谷将太
どうもありがとうございました！ すごく楽しかったです。
日々こんなにつらい役をやっているのになんでこんなに楽しいんだろうと…。豊かな時間を過ごさせてもらいました。スタッフの方が本当に個性豊かで、日々みなさんに癒やされ、エネルギーをもらいながらお芝居していました。
まーくんと一緒に真と稔という複雑な兄弟を演じて、この兄弟の感情を通じて沢山得るものがありました。幸せな時間でした。ありがとうございました！
【写真】『田鎖ブラザーズ』最終回 31年前の事件をめぐるすべての事実が明らかになる
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
最終日に撮影するのは、本編の中でも象徴的に登場した海辺の工場地帯で、数ページにもおよぶ長ゼリフもあるクライマックスシーンだ。撮影は夕方の明るい時間帯からはじまり、長時間におよんだ。クランクアップ直後の岡田と染谷は、濃厚な撮影期間を“つらかったけど楽しかった”と語り、お互いの存在に感謝のコメントがあふれ、晴れやかな笑顔を見せた。
また、クランクアップの瞬間には、岡田のバディであり、後輩刑事の宮藤を演じた中条が「田鎖さーーん！」と本編さながらに呼び掛けながらサプライズ登場する場面も。田鎖兄弟は驚きつつもゲストに喜び、4ヵ月におよぶ撮影をスタッフ・キャストと共に拍手で称えながら締めくくった。
これまで人生を懸けて、両親殺害事件の真相を追ってきた真と稔。家族同然のもっちゃんを失い、両親が隠していたこと、殺害当日の様子も明らかになり、着実に事件解明の糸口が見えてきている。果たして真実にたどり着いたとき、田鎖兄弟はどんな決断をするのか。2人の選択とは…。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』最終回は、TBS系にて6月19日22時放送。
岡田、染谷のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田鎖真役・岡田将生
約4ヵ月間本当にお疲れ様でした。僕が演じた真は最初はだらしなくて駄目なお兄ちゃんだったのが、回を重ねるごとにちゃんとしたお兄ちゃんになってきたなというのが、自分の体を通して、心を通して何か伝わってきて、隣に稔がいるだけでこんなにも心が豊かになりました。皆さんのおかげでとても良いシーンがたくさん撮れたんじゃないかなと思っております。
最後に撮ったシーンも1話から積み重ねてきたものが、ここに集約されたんじゃないかなと思って。皆さんが毎日キャストを支えてくださったおかげだと本当に思っています。
記憶に残るドラマにしたいなと思って臨みましたけど、そうなったのではないかなと思っています。
ちょっとつらかったけど、めっちゃつらかったけど、将太も言ってくれたように、稔を将太がやってくれてよかったし、このドラマをやれてよかったです！
■田鎖稔役・染谷将太
どうもありがとうございました！ すごく楽しかったです。
日々こんなにつらい役をやっているのになんでこんなに楽しいんだろうと…。豊かな時間を過ごさせてもらいました。スタッフの方が本当に個性豊かで、日々みなさんに癒やされ、エネルギーをもらいながらお芝居していました。
まーくんと一緒に真と稔という複雑な兄弟を演じて、この兄弟の感情を通じて沢山得るものがありました。幸せな時間でした。ありがとうございました！