チュニジア戦で活躍を期待したいサッカー日本代表選手ランキング！ 2位「上田綺世」を抑えた1位は？
サッカー日本代表は6月14日、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分け。21日には第2戦でチュニジア代表との重要な一戦に臨みます。
All About ニュース編集部では、2026年6月15日、全国10〜70代の男女300人を対象に、ワールドカップに関するアンケートを実施しました。その中から、チュニジア戦で活躍を期待したいサッカー日本代表選手ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、エースストライカーの上田綺世選手です。所属クラブで得点を量産する好調ぶりから、本来の決定力への期待が集まりました。守備の固いチュニジア相手にこそ、前線でゴールを奪ってほしいという声が多く寄せられています。
▼回答者コメント
「身体能力の高いアフリカ勢からゴールを奪うには、エールディヴィジで活躍している綺世に期待しています」（30代男性／新潟県）
「やはりエースの得点が見たい」（50代男性／長野県）
「前線でガンガンに攻めて得点みたいです」（30代女性／京都府）
1位に輝いたのは、攻撃の核を担う久保建英選手です。オランダ戦でも随所に見せた高いテクニックとチャンスメイクから、さらなる活躍への期待が高まりました。負傷交代を心配しつつ、エースとしてチームを勝利へ導いてほしいと願う声が目立ちます。
▼回答者コメント
「オランダ戦でも随所に高いテクニックやチャンスメイクを見せてくれましたが、次のチュニジア戦ではさらにゴールに近い位置でバイタルエリアを支配し、自らの左足で決定的なゴールやアシストを量産してチームを勝利へ導いてくれる圧倒的な活躍を期待しています」（40代男性／北海道）
「前でどんどん攻撃を仕掛けて早めにシュートを打って流れを作って欲しいから」（40代男性／京都府）
「ひざの怪我が大事になってないことを願って、次も活躍してほしい」（30代女性／福岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月15日、全国10〜70代の男女300人を対象に、ワールドカップに関するアンケートを実施しました。その中から、チュニジア戦で活躍を期待したいサッカー日本代表選手ランキングの結果をご紹介します。
2位：上田綺世／50票
2位は、エースストライカーの上田綺世選手です。所属クラブで得点を量産する好調ぶりから、本来の決定力への期待が集まりました。守備の固いチュニジア相手にこそ、前線でゴールを奪ってほしいという声が多く寄せられています。
▼回答者コメント
「身体能力の高いアフリカ勢からゴールを奪うには、エールディヴィジで活躍している綺世に期待しています」（30代男性／新潟県）
「やはりエースの得点が見たい」（50代男性／長野県）
「前線でガンガンに攻めて得点みたいです」（30代女性／京都府）
1位：久保建英／77票
1位に輝いたのは、攻撃の核を担う久保建英選手です。オランダ戦でも随所に見せた高いテクニックとチャンスメイクから、さらなる活躍への期待が高まりました。負傷交代を心配しつつ、エースとしてチームを勝利へ導いてほしいと願う声が目立ちます。
▼回答者コメント
「オランダ戦でも随所に高いテクニックやチャンスメイクを見せてくれましたが、次のチュニジア戦ではさらにゴールに近い位置でバイタルエリアを支配し、自らの左足で決定的なゴールやアシストを量産してチームを勝利へ導いてくれる圧倒的な活躍を期待しています」（40代男性／北海道）
「前でどんどん攻撃を仕掛けて早めにシュートを打って流れを作って欲しいから」（40代男性／京都府）
「ひざの怪我が大事になってないことを願って、次も活躍してほしい」（30代女性／福岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)