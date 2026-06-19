『カグラバチ』六平国重役は関智一「少し共感する部分がある」 キャラ紹介PV公開
テレビアニメ『カグラバチ』（2027年4月放送）の主人公・六平千鉱の父親である六平国重役を関智一が担当することが発表された。あわせてキャラクタービジュアルとキャラクターPVが解禁された。
【動画】公開された『カグラバチ』六平国重のキャラ紹介PV
六平国重は、息子の成長を優しく見守る、千鉱の父親。唯一無二の技術を持つ凄腕の刀匠。強大な力を持つ刀・妖刀を作ることが出来た唯一の人物で彼の妖刀が、かつて起こった斉廷戦争を終わらせたと言われる。３年前、毘灼襲撃の際に命を落とす。
『カグラバチ』は、刀匠を志す少年・六平千鉱（チヒロ）が主人公で、父親を殺した相手へ復讐するために戦う日本刀バトルアクション。千鉱は刀匠である父の下で、日々修行に励んでおり、笑いの絶えない日々を送っていたが、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、生活が一変する。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常…。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩むストーリー。
作者の外薗健氏は、2000年生まれの大阪府出身。これが初連載作品で『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートすると、世界中で大反響。全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）し、2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞した。コミックスの累計発行部数は400万部を突破している。
■関本コメント全文
・アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点
六平国重は伝説的な刀匠ですが、同時に温かい父親でもある人物です。その両方の魅力が自然に伝わるよう意識して演じました。日常のユーモアある面は明るく楽しく、刀匠として信念を語る場面では、セリフ一つひとつに重みを感じてもらえたら嬉しいです。
・役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み
六平国重役に決まった時は、本当にうれしかったです。『カグラバチ』はたくさんのファンに愛されている作品ですし、国重も物語の中で大切な存在です。原作の熱さやキャラクターたちの想いを、アニメならではの形でしっかり届けられるよう頑張っています。
・作品の第一印象
初めて原作を読んだ時は、「とにかく熱い作品だな！」という印象でした。迫力のあるアクションはもちろん、覚悟や喪失、復讐といった感情もしっかり描かれていて、一気に引き込まれました。独特の世界観もあって、どんどん続きが気になる作品です。
・六平国重の最大の魅力
国重の魅力は、信念を貫く強さと深い愛情だと思います。僕自身も、好きなことにはとことん打ち込むタイプなので、少し共感する部分があるかもしれません。
・『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら？
「受け継がれる魂」
■キャスト
六平千鉱：木村太飛
六平国重：関智一
【動画】公開された『カグラバチ』六平国重のキャラ紹介PV
六平国重は、息子の成長を優しく見守る、千鉱の父親。唯一無二の技術を持つ凄腕の刀匠。強大な力を持つ刀・妖刀を作ることが出来た唯一の人物で彼の妖刀が、かつて起こった斉廷戦争を終わらせたと言われる。３年前、毘灼襲撃の際に命を落とす。
作者の外薗健氏は、2000年生まれの大阪府出身。これが初連載作品で『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートすると、世界中で大反響。全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）し、2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞した。コミックスの累計発行部数は400万部を突破している。
■関本コメント全文
・アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点
六平国重は伝説的な刀匠ですが、同時に温かい父親でもある人物です。その両方の魅力が自然に伝わるよう意識して演じました。日常のユーモアある面は明るく楽しく、刀匠として信念を語る場面では、セリフ一つひとつに重みを感じてもらえたら嬉しいです。
・役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み
六平国重役に決まった時は、本当にうれしかったです。『カグラバチ』はたくさんのファンに愛されている作品ですし、国重も物語の中で大切な存在です。原作の熱さやキャラクターたちの想いを、アニメならではの形でしっかり届けられるよう頑張っています。
・作品の第一印象
初めて原作を読んだ時は、「とにかく熱い作品だな！」という印象でした。迫力のあるアクションはもちろん、覚悟や喪失、復讐といった感情もしっかり描かれていて、一気に引き込まれました。独特の世界観もあって、どんどん続きが気になる作品です。
・六平国重の最大の魅力
国重の魅力は、信念を貫く強さと深い愛情だと思います。僕自身も、好きなことにはとことん打ち込むタイプなので、少し共感する部分があるかもしれません。
・『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら？
「受け継がれる魂」
■キャスト
六平千鉱：木村太飛
六平国重：関智一
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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アクリルキーホルダー,
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