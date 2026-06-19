猫が撫でられたい体のパーツ5選

猫が「触ってほしい」と感じる場所には、実は習性や体の構造に基づいた理由があります。自分でグルーミングしにくい場所、においをつける場所――そういった部位ほど、触れてもらうと喜びやすいのです。

1.あごの下

自分では手入れしにくい場所だからこそ、撫でられると気持ちよく感じやすい部位です。指先で軽くかいてあげるように触れると、とろけるような表情を見せてくれる子も多いです。

あごをこちらに向けて上げてくる、のどをゴロゴロ鳴らすのは「もっとやって」のサインです。まだ慣れていない猫でも、ここから始めると受け入れてもらいやすいことがあります。

2.頬・顔まわり

頬にはにおい腺があり、猫が人や物にスリスリする場所でもあります。「自分のにおいをつける＝安心できる相手」という意味合いもあるため、触れさせてくれるのは信頼のサインです。

指先でつつくより、手の甲や指の腹でやさしくなでるほうが好まれやすいです。耳の後ろから頬にかけてゆっくり流すように触れると、気持ちよさそうに目を細める子が多いです。

3.おでこ

頭をぐいっと押しつけてくる子は、おでこを撫でてほしいサインであることが多いです。猫どうしが額をくっつけ合う「バンティング」と同じ感覚で、親しみや安心感の表れでもあります。

力を入れすぎず、軽くリズムよく触れてあげると落ち着きやすくなります。目の間から頭頂部に向かってゆっくりなでるのが、特に喜ばれやすいコースです。

4.首まわり・肩のあたり

自分では届きにくい首や肩は、撫でられるとコリがほぐれるような心地よさを感じる子もいます。猫どうしのグルーミングでも首まわりを舐め合うことが多く、信頼している相手に触れてもらうと安心しやすい部位です。

ブラッシングが好きな子なら、このあたりから始めると受け入れてもらいやすいです。少し圧をかけながらゆっくりもむように触れると、うっとりした顔を見せてくれることがあります。

5.しっぽの付け根・背中

付け根あたりを気持ちよさそうにする猫は多く、思わずおしりを持ち上げる子もいます。これは「もっと触って」という意思表示で、気持ちよさを全身で表現しているサインです。

背中は比較的触られることに慣れている子が多く、初めてのスキンシップにも向いている部位です。ただし付け根に近づくほど敏感になる子もいるので、反応を見ながら少しずつ触る範囲を広げていきましょう。

嫌がりやすい部位

撫でる場所を間違えると、それまで気持ちよさそうにしていた猫が、突然豹変することがあります。

好かれやすい部位がある一方で、多くの猫が触られるのを苦手にしやすい場所も存在します。スキンシップを長続きさせるために、避けたほうが無難な部位を知っておきましょう。

足先、肉球 お腹 しっぽそのもの 背中の下部（腰まわり）

嫌がる部位を無理に触り続けると、猫にとって「触られる＝嫌なこと」という記憶になってしまいます。苦手な場所には手を出さない、嫌がるそぶりが見えたらすぐ止める――この2つを守るだけで、スキンシップへの信頼感はぐっと高まります。

愛猫を虜にする触れ方のポイント

撫でる場所と同じくらい大切なのが、触れ方そのものです。どんなに好きな部位でも、タイミングや力加減を間違えると逆効果になることがあります。

ちょっとしたコツを意識するだけで、猫が「もっとやって」と寄ってくる時間がぐっと増えますよ。

猫が「ここを触って」と伝えてきた場所から始める

体をスリスリしてくる、頭やあごを押しつけてくるのは「撫でて」のサインです。猫から合図を出してきた場所から触れ始めると、自然と受け入れてもらいやすくなります。

最初は短く、やさしく

いきなり長時間撫で続けると、気持ちよさが過剰な刺激に変わり、噛みつきにつながることがあります。「もう少し続けたいな」というところでやめるくらいが、次も喜んでもらえるちょうどいいラインです。

しっぽと耳で"今の気持ち"を確認する

しっぽがゆったり動く、目が細くなる、体の力が抜けているのはOKのサインです。反対に、しっぽをバシバシ叩きつける、耳が横や後ろに倒れる、体が硬くなってきたら、すぐに手を止めてあげましょう。

まとめ

猫が撫でられて喜びやすいのは、あごの下、頬・おでこ、首まわり、しっぽの付け根、背中などです。まずは猫が自分から押しつけてきた場所を、短くやさしく撫でるところから始めましょう。

反応が良ければ少しずつ時間を延ばし、苦手な部位（足先・お腹・しっぽ）は無理に触らないのが基本です。猫のペースで「気持ちいい」を積み重ねていくことが、信頼関係を深める一番の近道になります。