51歳・吉瀬美智子、“くりくりパーマ”の新ヘア披露 イメチェンに反響続々「だいぶ雰囲気が変わってこれも良い感じ」「新鮮です」
俳優の吉瀬美智子（51）が18日、自身のインスタグラムを更新。美容室に出かけたことを明かし、イメチェンした最新ショットを公開した。
【別カット】「だいぶ雰囲気が変わって」「新鮮です」“くりくりパーマヘア”にイメチェンした吉瀬美智子のバックショット
5月19日の投稿では「前髪作りました」と報告し、ショートの“前髪あり”スタイルに変身したことを伝えていた吉瀬。
この日は「本日よりクリクリパーマヘア twiggyにて」と、毛先などに動きのある軽やかな新ヘアスタイルを披露した。
コメント欄には「イメチェンですね。新鮮です」「だいぶ雰囲気が変わってこれも良い感じです」「かわいい 伸びてくるのも楽しみですね!!」「とてもお似合いです キレイです」「どんなヘアスタイルも完璧」「美智子ヘアーで真似するひと増える」など、さまざまな反響が寄せられている。
【別カット】「だいぶ雰囲気が変わって」「新鮮です」“くりくりパーマヘア”にイメチェンした吉瀬美智子のバックショット
5月19日の投稿では「前髪作りました」と報告し、ショートの“前髪あり”スタイルに変身したことを伝えていた吉瀬。
この日は「本日よりクリクリパーマヘア twiggyにて」と、毛先などに動きのある軽やかな新ヘアスタイルを披露した。
コメント欄には「イメチェンですね。新鮮です」「だいぶ雰囲気が変わってこれも良い感じです」「かわいい 伸びてくるのも楽しみですね!!」「とてもお似合いです キレイです」「どんなヘアスタイルも完璧」「美智子ヘアーで真似するひと増える」など、さまざまな反響が寄せられている。