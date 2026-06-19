吉瀬美智子「本日よりクリクリパーマヘア」（写真は、インスタグラム @michikokichise より）

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　俳優の吉瀬美智子（51）が18日、自身のインスタグラムを更新。美容室に出かけたことを明かし、イメチェンした最新ショットを公開した。

【別カット】「だいぶ雰囲気が変わって」「新鮮です」“くりくりパーマヘア”にイメチェンした吉瀬美智子のバックショット

　5月19日の投稿では「前髪作りました」と報告し、ショートの“前髪あり”スタイルに変身したことを伝えていた吉瀬。

　この日は「本日よりクリクリパーマヘア twiggyにて」と、毛先などに動きのある軽やかな新ヘアスタイルを披露した。

　コメント欄には「イメチェンですね。新鮮です」「だいぶ雰囲気が変わってこれも良い感じです」「かわいい 伸びてくるのも楽しみですね!!」「とてもお似合いです キレイです」「どんなヘアスタイルも完璧」「美智子ヘアーで真似するひと増える」など、さまざまな反響が寄せられている。