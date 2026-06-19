　藤枝MYFCは19日、V・ファーレン長崎MF青木俊輔の期限付き移籍加入を発表した。なお、青木は百年構想リーグは期限付き移籍したロアッソ熊本でプレーしていた。

　クラブを通じ、「V・ファーレン長崎から加入しました、青木俊輔です。このクラブの一員になれたことを大変嬉しく思います!藤枝MYFCがJ1昇格するために全力で戦います!よろしくお願いします!」とコメントしている。

　以下、クラブ発表プロフィール

●MF青木俊輔

(あおき・しゅんすけ)

■生年月日

2003年1月8日

■出身地

熊本県

■身長/体重

170cm/67kg

■経歴

ブレイズ熊本Jrユース-東福岡高-法政大-長崎-熊本