6月18日時点で借金19──最下位が定位置の中日を温かく応援し続けている人物がドラゴンズファンの注目を浴びている。元女子ビーチバレー選手でタレントの浅尾美和（40）だ。

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浅尾は16日、日本ハムのホームグラウンド「エスコンフィールドHOKKAIDO」の写真をインスタグラムに投稿。《念願のエスコンへ行ってきました♪ いやもうほんっとに最高でした》とハイテンションな書き出しで、《子供たちもとても楽しそうで一緒に行けて良かったと心から思いました》なんて喜びをつづっている。

さらに《あんな素敵な空間でドラゴンズの試合を見ることができて、楽しませてもらって》と、感謝の言葉も。ウキウキ気分満載の浅尾の投稿について週刊誌芸能記者がこう解説する。

「実は、浅尾さんは熱心な中日ファンとして、これまでにもインスタで試合観戦の報告を行っています。投稿日から判断して浅尾さんが見たであろう試合は6月12〜14日に開催された日ハム−中日3連戦のいずれかですが、本人は泣き顔の絵文字を付けつつ《私たちが見た試合は…でしたが》とつづっているので、12日か13日の中日の負け試合でしょう。それでも《大大大満足です！！》と感謝を忘れない浅尾さんの前向きな姿勢を評価している中日ファンは多いですね」

三重県出身の浅尾は現在、夫と息子2人と岐阜暮らし。東海地方のローカルワイド番組「ドデスカ＋」（名古屋テレビ）の火曜コメンテーターを務めており、「中日ファンとしてコメントすることもしばしば。芸能人にありがちな“ビジネスファン”では全くありませんよ」（前出の週刊誌芸能記者）。

インスタをさかのぼってみると、3月27〜29日にマツダスタジアムで行われた開幕3連戦で、浅尾は広島が中日を3タテにした件について《ここから本当の開幕スタートダッシュが始まるはずです！！》などと書き込んでいた。果たして、2年目の“井上ドラゴンズ”は浅尾の期待に応えることができるか。

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