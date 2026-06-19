ヘンリー英王子とメーガン妃＝2017年11月27日、ケンジントン宮殿/Chris Jackson/Getty Images

（CNN）英国のヘンリー王子（41）一家が来月、訪問のため英国に帰国することがわかった。英国の複数のメディアが17日に報じた。

BBCや英紙テレグラフなどによると、サセックス公爵夫妻には2人の子どもであるアーチーくん（7）とリリベットちゃん（5）も同行するとみられ、一家そろっての英国訪問は4年ぶりとなる。

米カリフォルニア州に住むヘンリー王子と妻のメーガン妃は王室から離脱した後、2020年に英国から北米へ移ったが、それ以降、王室との長期にわたる不和は知られるところとなっていた。

その後の数年間で、ヘンリー王子は英国に複数回にわたり短期帰国している。特に注目されたのは22年のエリザベス女王の葬儀と23年の父チャールズ国王の戴冠（たいかん）式に出席したときだった。

昨年9月にはイングランドでチャールズ国王と再会。2人が直接顔を合わせるのは19カ月ぶりだった。直近の訪問は今年1月で、違法な情報収集をめぐり英紙デイリー・メールの発行元を相手取った訴訟の一環で出廷したときだ。

ヘンリー王子は以前から家族と和解したいとの思いを口にしており、この面会をきっかけに王室の亀裂が和らぎつつあるのではないかという臆測が広がった。

報じられた来月の訪問の際に国王が孫たちと面会するかどうかは不明。最後に直接会ったのは22年で、ヘンリー王子一家がエリザベス女王の即位70周年を祝うプラチナ・ジュビリーのために帰国したときだった。

今回の訪問は、スポーツ大会「インビクタス・ゲーム」の開催1年前を記念する行事と重なる。傷病軍人などを対象とした同大会はヘンリー王子が10年あまり前に創設し、2年に1度開かれている。