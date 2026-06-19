有村架純、金塊にうっとり＆高級車で爆走 “過去イチ危ない”姿解禁 『マジカル・シークレット・ツアー』本日公開
俳優の有村架純が主演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（公開中）より、有村演じる主人公・和歌子の“過去イチ危ない”姿を収めた場面写真と本編映像が一挙解禁された。
【動画】こんな有村架純、見たことない！本編映像
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件から着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、奨学金返済に追われる研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事情を抱えた3人の女性が金の密輸を通じて絆を深めていく姿を描く。
有村が演じるのは、夫の横領と解雇によって突然多額の借金を背負うことになった二児の母・和歌子。黒木華演じる研究員・清恵、南沙良演じる妊婦・麻由とともに、金密輸という危険な世界へ足を踏み入れていく。
今回公開された場面写真では、換金した札束や金塊を鋭い目で見つめる和歌子の姿をはじめ、壁をよじ登り逃走するシーンや、ソファの上で金塊を愛おしそうに抱える姿、税関で堂々と職員と対峙する場面など。家族の顔色をうかがいながら生きてきた平凡な主婦が、スリルと成功体験によって変貌していく様子が切り取られている。
あわせて解禁された本編映像では、和歌子が夫・高志（塩野瑛久）や親族たちの前で怒りを爆発させるシーンを公開。
一本の電話をきっかけに、高志、夫の元上司・田ノ上（斎藤工）ほか、親戚一同が会する葬儀の場で、金の密輸をしていることがバレてしまい責め立てられる和歌子。幼いころから自分の話に耳を傾けてくれなかった家族や親戚たち、さらには密輸のきっかけとなる横領・解雇を棚に上げて正論を振りかざす夫にブチ切れる。
本音をぶちまけた勢いのそのまま、家から飛び出した和歌子は外に停めてあった田ノ上の高級車を奪い車内に立てこもる。慣れない運転でギアの入れ方さえ分からずあたふたしながらも、何とか車を急発進させ、高志や田ノ上を振り切り走り出す。
吹っ切れたのか、「うぉーーーーー！」と叫びながら田舎道を猛スピードで爆走する和歌子。自らの人生を取り戻そうと堂々と前に突き進んでいく”覚醒した和歌子“の姿を見ることができる。
有村の演技について、映画監督の行定勲氏は「有村架純のこれまで見たことのない表情は強烈に心に刻まれ、忘れることができない」と絶賛。これまでのイメージを覆す新境地に期待が高まる。
監督は『ミセス・ノイズィ』『佐藤さんと佐藤さん』で知られる天野千尋。シンガポールでの大規模ロケを敢行し、金密輸に手を染めた3人の女性たちの危うくも痛快な旅路を描き出した。
なお、本日から3日間限定で、本物の天然砂金が当たる入場者プレゼントも実施される。
【動画】こんな有村架純、見たことない！本編映像
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件から着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、奨学金返済に追われる研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事情を抱えた3人の女性が金の密輸を通じて絆を深めていく姿を描く。
今回公開された場面写真では、換金した札束や金塊を鋭い目で見つめる和歌子の姿をはじめ、壁をよじ登り逃走するシーンや、ソファの上で金塊を愛おしそうに抱える姿、税関で堂々と職員と対峙する場面など。家族の顔色をうかがいながら生きてきた平凡な主婦が、スリルと成功体験によって変貌していく様子が切り取られている。
あわせて解禁された本編映像では、和歌子が夫・高志（塩野瑛久）や親族たちの前で怒りを爆発させるシーンを公開。
一本の電話をきっかけに、高志、夫の元上司・田ノ上（斎藤工）ほか、親戚一同が会する葬儀の場で、金の密輸をしていることがバレてしまい責め立てられる和歌子。幼いころから自分の話に耳を傾けてくれなかった家族や親戚たち、さらには密輸のきっかけとなる横領・解雇を棚に上げて正論を振りかざす夫にブチ切れる。
本音をぶちまけた勢いのそのまま、家から飛び出した和歌子は外に停めてあった田ノ上の高級車を奪い車内に立てこもる。慣れない運転でギアの入れ方さえ分からずあたふたしながらも、何とか車を急発進させ、高志や田ノ上を振り切り走り出す。
吹っ切れたのか、「うぉーーーーー！」と叫びながら田舎道を猛スピードで爆走する和歌子。自らの人生を取り戻そうと堂々と前に突き進んでいく”覚醒した和歌子“の姿を見ることができる。
有村の演技について、映画監督の行定勲氏は「有村架純のこれまで見たことのない表情は強烈に心に刻まれ、忘れることができない」と絶賛。これまでのイメージを覆す新境地に期待が高まる。
監督は『ミセス・ノイズィ』『佐藤さんと佐藤さん』で知られる天野千尋。シンガポールでの大規模ロケを敢行し、金密輸に手を染めた3人の女性たちの危うくも痛快な旅路を描き出した。
なお、本日から3日間限定で、本物の天然砂金が当たる入場者プレゼントも実施される。