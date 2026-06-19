ディズニー最新作は、初の“現代の高校生”がヒロイン！ 『ビリーと魔法のはじまり』12.4日本公開決定
ディズニー・アニメーション・スタジオの映画『Hexed』（原題）が、邦題を『ビリーと魔法のはじまり』として、12月4日より日本公開となることが決まった。併せて、ティザー予告とティザーポスターが解禁された。
【動画】魔法使いの世界への旅が始まる！ 『ビリーと魔法のはじまり』ティザー予告
本作は、長編アニメーション作品のディズニー・ヒロイン史上初となる“現代の高校生”を主人公とした、全く新しい魔法の物語。
ティザー予告には、型破りな性格で学校でも周囲になじめない高校生の少女ビリーが魔法の力に目覚め、新たな世界での大冒険へと導かれていく様子が収められている。
ある日、学校のトイレで床に落ちた携帯を拾おうとしたビリーだったが、壁の隙間に手が引っ掛かった拍子に、つけていたブレスレットが外れてしまう。ブレスレットを取ろうとビリーが手を伸ばすと、ビリーの手から小さな火花が起こり、次の瞬間ブレスレットがビリーに引き寄せられるように戻ってくる。そしてビリーが手をかざすと、扉が勝手に開き、ネズミが宙を舞い、蛇口から水が噴き出すなど、まるで魔法のような現象が次々と巻き起こる。
トイレをめちゃくちゃにしてまさかの退学処分となってしまったビリーが「私どうかしてる…」と部屋で落ち込んでいたその時、再びビリーの手に小さな火花が光り、今度は部屋に突如現れた“扉”へと吸い込まれていってしまう。
吸い込まれた先でビリーを待っていたのは、不思議なしゃべる本と羽根ペン。「ビリー・ドー、魔法使いの世界“ヘックス”へようこそ」と本がしゃべると、目の前の巨大な木々が開き、その向こうには見たことのない「ヘックス」と呼ばれる魔法使いたちの世界が広がっていた。そして、宙に浮かびあがるビリーや、たくさんの目玉をもつ生き物、カードを宙に浮かせる占い師、さらにはビリーを追い詰める謎の魔女たちなども現れ、新たな世界でのビリーの大冒険を予感させるシーンが盛りだくさんな映像となっている。
「私が変なんじゃない。この世界こそ、私の居場所なんだ」と、自身の手から魔法を繰り出すビリーは、果たして魔法使いの世界でどのような冒険を繰り広げるのか―。
ティザーポスターには、謎の光に包まれながら宙に浮かび上がるビリーの姿が描かれており、ビリーの中で眠っていた魔法の力が今まさに呼び覚まされ、これから始まる魔法の数々を予感させるビジュアルとなっている。
ファウン・ヴィーラスンソーンとジェイソン・ハンド。ジョージー・トリニダードが共同監督を務め、ロイ・コンリが製作を務める。
映画『ビリーと魔法のはじまり』は、12月4日より公開。
【動画】魔法使いの世界への旅が始まる！ 『ビリーと魔法のはじまり』ティザー予告
本作は、長編アニメーション作品のディズニー・ヒロイン史上初となる“現代の高校生”を主人公とした、全く新しい魔法の物語。
ティザー予告には、型破りな性格で学校でも周囲になじめない高校生の少女ビリーが魔法の力に目覚め、新たな世界での大冒険へと導かれていく様子が収められている。
トイレをめちゃくちゃにしてまさかの退学処分となってしまったビリーが「私どうかしてる…」と部屋で落ち込んでいたその時、再びビリーの手に小さな火花が光り、今度は部屋に突如現れた“扉”へと吸い込まれていってしまう。
吸い込まれた先でビリーを待っていたのは、不思議なしゃべる本と羽根ペン。「ビリー・ドー、魔法使いの世界“ヘックス”へようこそ」と本がしゃべると、目の前の巨大な木々が開き、その向こうには見たことのない「ヘックス」と呼ばれる魔法使いたちの世界が広がっていた。そして、宙に浮かびあがるビリーや、たくさんの目玉をもつ生き物、カードを宙に浮かせる占い師、さらにはビリーを追い詰める謎の魔女たちなども現れ、新たな世界でのビリーの大冒険を予感させるシーンが盛りだくさんな映像となっている。
「私が変なんじゃない。この世界こそ、私の居場所なんだ」と、自身の手から魔法を繰り出すビリーは、果たして魔法使いの世界でどのような冒険を繰り広げるのか―。
ティザーポスターには、謎の光に包まれながら宙に浮かび上がるビリーの姿が描かれており、ビリーの中で眠っていた魔法の力が今まさに呼び覚まされ、これから始まる魔法の数々を予感させるビジュアルとなっている。
ファウン・ヴィーラスンソーンとジェイソン・ハンド。ジョージー・トリニダードが共同監督を務め、ロイ・コンリが製作を務める。
映画『ビリーと魔法のはじまり』は、12月4日より公開。