スズキなのに「ダイハツ顔」？

スズキの軽ワンボックス商用バンとして、多くのユーザーから支持を集めている「エブリイ」。



エブリイの名前は1982年に「キャリイバン・エブリイ」として初登場していますが、「キャリイバン」時代から数えると1964年に初登場しており、すでに60年以上の長い歴史を誇るモデルとなっています。

そんなエブリイですが、現行型では2026年5月にマイナーチェンジを実施したばかりで、新たなフロントマスクを備えたほか、上級グレードにはアダプティブクルーズコントロール（ACC）が搭載されるなど、大幅な進化を見せています。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「“新型”スライドドア軽バン」です！ 画像で見る（30枚以上）

その一方で、2026年3月にはBEV（バッテリーEV：電気自動車）モデルとなる「eエブリイ」も登場しています。

しかし、こちらは通常のエブリイとは異なるスタイルとなっているのです。果たしてどのような特徴があるのでしょうか。

2026年3月に発売されたeエブリイは、36.6kWhの駆動用バッテリーとモーターを搭載する軽商用BEVとなっており、満充電時の航続距離は257kmと近距離の配送などに使われることが多い軽ワンボックスバンとしては十分なもの。

全車、後輪モーターを駆動する2WDモデルとなり、グレードは後部座席を備える「4シーター」と、前席のみに割り切った「2シーター」の2種類が用意されています。

この2グレードでは、シートの数の違いだけではなく、外観では４シーターのみカラードバンパーが備わり、装備面でも４シーターにはキーフリーシステムや電動格納式ドアミラー、スライドドアクローザーなどが装備されるため、4シーターが実質的な上級グレードとなっています。

このように通常のエブリイとはさまざまな部分で異なるeエブリイですが、実はスズキとダイハツ、トヨタの3社で共同開発したモデルとなっており、ベースとなっているのはダイハツの軽商用ワンボックス「ハイゼットカーゴ／アトレー」なのです。

そのため、エクステリアデザインが通常のエブリイとは異なるスタイルとなっており、基本的にはハイゼットバンとそのBEVモデル「eハイゼットカーゴ／eアトレー」と共通です。

ただし、実はフロントバンパーはeエブリイ専用のデザインとなっており、通常のエブリイと同じテイストになるようになっていました。

しかし前述したように、５月にエブリイがマイナーチェンジを実施し、フロントマスクのデザインが変更されたため、わずか２か月のみの共通デザインとなってしまいました。

価格（消費税込）は2シーターが314万6000円、４シーターが323万4000円となっており、装備の差ほど価格差はない印象となっているのも興味深いところです。国からの補助金56万8000円も利用でき、実質的には約260万円で購入が可能です。