【映画「ビリーと魔法のはじまり」】 12月4日 公開

ティザーポスター

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画「ビリーと魔法のはじまり」の日本での劇場公開日を12月4日に決定した。

「ビリーと魔法のはじまり」は、「ズートピア2」のほか、「白雪姫」や「シンデレラ」、「アラジン」、「アナと雪の女王」などの“魔法”をテーマにした作品を手掛けてきたディズニー・アニメーション・スタジオの最新作。長編アニメーション作品のディズニー・ヒロイン史上初となる、“現代の高校生”の主人公＜ビリー＞による全く新しい魔法の物語が展開する。

日本公開日決定に合わせ、ティザー予告とティザーポスターが解禁となった。本作の監督を務めるのは、ファウン・ヴィーラスンソーン氏(「ウィッシュ」)とジェイソン・ハンド氏(「モアナと伝説の海2」)。ジョージー・トリニダード氏が共同監督を務め、ロイ・コンリ氏が製作を務める。

ティザー予告解禁

今回解禁となったティザー予告には、型破りな性格で学校でも周囲になじめない高校生の少女・ビリーが魔法の力に目覚め、新たな世界での大冒険へと導かれていく様子が収められている。

【「ビリーと魔法のはじまり」ティザー予告｜12月4日（金）劇場公開！】

ある日、学校のトイレで床に落ちた携帯を拾おうとしたビリーだったが、壁の隙間に手が引っ掛かった拍子に付けていたブレスレットが外れてしまう。ブレスレットを取ろうとビリーが手を伸ばすと、ビリーの手から小さな火花が起こり、次の瞬間ブレスレットがビリーに引き寄せられるように戻ってくる。そしてビリーが手をかざすと、扉が勝手に開き、ネズミが宙を舞い、蛇口から水が噴き出すなどまるで魔法のような現象が次々と巻き起こる。トイレをめちゃくちゃにしてまさかの退学処分となってしまったビリーが「私どうかしてる……」と部屋で落ち込んでいたその時、再びビリーの手に小さな火花が光り、今度は部屋に突如現れた“扉”へと吸い込まれていってしまう。

吸い込まれた先でビリーを待っていたのは不思議なしゃべる本と羽根ペン。「ビリー・ドー、魔法使いの世界“ヘックス”へようこそ」と本が喋ると、目の前の巨大な木々が開き、その向こうには見たことのない「ヘックス」と呼ばれる魔法使いたちの世界が広がっていた。そして、宙に浮かびあがるビリーや、沢山の目玉をもつ生き物、カードを宙に浮かせる占い師、さらにはビリーを追い詰める謎の魔女たちなども現れ、新たな世界でのビリーの大冒険を予感させるシーンが盛りだくさんな映像となっている。

「私が変なんじゃない。この世界こそ、私の居場所なんだ。」と、自身の手から魔法を繰り出すビリーは、果たして魔法使いの世界でどのような冒険を繰り広げるのか―。

ティザーポスターについて

ティザーポスターには、謎の光に包まれながら宙に浮かび上がるビリーの姿が描かれており、ビリーの中で眠っていた魔法の力が今まさに呼び覚まされ、これからはじまる魔法の数々を予感させるビジュアルとなっている。

映画「ビリーと魔法のはじまり」

原題：「Hexed」

全米公開：11月25日

配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

監督：ファウン・ヴィーラスンソーン（「ウィッシュ」）／ジェイソン・ハンド（「モアナと伝説の海2」）

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