舘ひろし、“ファンタジー”な推理披露に二宮和也から「かわいい！」 八乙女光から考察ヒントも
嵐・二宮和也と千鳥・ノブがレギュラー出演する日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（後7：00〜）が、きょう19日に放送される。ゲストには、俳優・舘ひろし、戸田恵子、MEGUMIらを迎え、ミステリーの考察に挑戦する。
【番組カット】腕を組み考え込む二宮和也
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、同年4月よりレギュラー番組としてスタート。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
今回の放送では、絶体絶命の危機から生還した小学生の女の子に、住宅街で起きた摩訶不思議な出来事、日本中を震撼させた『木嶋佳苗劇場』まで、珠玉のミステリーを取り上げる。VTRには、Hey! Say! JUMP・八乙女光や、小出恵介が登場し、考察のヒントを与える。
スタジオでは、出演者たちのさまざまな考察が飛び交うなか、戸田＆MEGUMIの推理がさえ渡り、ノブが思わずタジタジになる場面も。一方の舘は、まさかの“ファンタジー”な推理を披露し、思わず二宮から「かわいい！」と声が上がる。果たして出演者たちは、事件の真相を見抜けるのだろうか。
【番組カット】腕を組み考え込む二宮和也
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、同年4月よりレギュラー番組としてスタート。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
スタジオでは、出演者たちのさまざまな考察が飛び交うなか、戸田＆MEGUMIの推理がさえ渡り、ノブが思わずタジタジになる場面も。一方の舘は、まさかの“ファンタジー”な推理を披露し、思わず二宮から「かわいい！」と声が上がる。果たして出演者たちは、事件の真相を見抜けるのだろうか。