¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¿·Àï½ÑàÂåÂÇµ¯ÍÑá¤¬º£¸å¤Î¾¡Éé¼ê¤Ë¡¡·ì¥Þ¥á¤È¥Ò¥¶ÉÔ°Â¤Ç¤âÆóÅáÎ®ºÆÀß·×
¡¡ÆóÅáÎ®¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤¬¡¢¤Þ¤¿£±¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢ÅÐÈÄÆü¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ë¿·¤¿¤Êµ¯ÍÑË¡¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»æ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¡Ë¤Îµ»öÆâ¤Ç¡¢Á°Æü£±£·Æü¡ÊÆ±£±£¸Æü¡Ë¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿¡ÖÂåÂÇ¡¦ÂçÃ«¡×¤ËÃåÌÜ¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ½ç¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ò¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÅêÆþ¤·¤¿ºÓÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ£¶²ó£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡¢£µÃ¥»°¿¶£±»Íµå¡£±¦¼êÃæ»Ø¤Î¥Þ¥á¤«¤é½Ð·ì¤·¡¢º¸É¨¤Î¼ð¤ì¤â»Ä¤ëÃæ¤Ç¡¢º£µ¨£·¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£µ²ó¤Ë£´ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ°ì»þ£´¡½£²¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬£±£²¹æµÕÅ¾£²¥é¥ó¡£Ä¾¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï£Ä£ÈÏÈ¤Î¥í¥Ï¥¹¤ËÂå¤¨¤ÆÂçÃ«¤òÂÇÀÊ¤ØÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥´¥í¥¢¥¦¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ÕÌ£¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤¬£Ä£ÈÏÈ¤ËÂåÂÇ¤ÇÆþ¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤Ç£Ä£È¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢½ªÈ×¤Þ¤ÇÆ±¤¸ÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤Å¸³«¤Ê¤é¡¢ÅÐÈÄÆü¤Ç¤â¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âµé¤ÎÂÇ¼Ô¡×¤ò£±ÂÇÀÊ¤À¤±ÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£ÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¤âÎ©¤Ä½¾Íè·¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¸ÂÄê¤ÎÂåÂÇµ¯ÍÑ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤°ú¤½Ð¤·¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¤¢¤ÎÅêµå¤ò¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯²ÄÇ½À¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Âç¤¤ÊÂ»¼º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂçÃ«¤â¡Ö»Ø¼¨¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢´í¤¦¤µ¤âÆ±µï¤¹¤ë¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÇÀþ¤Î³Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£±¦¼êÃæ»Ø¤Èº¸¥Ò¥¶¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡£¾¡Íø¤òÄÉ¤¦¤Û¤Éµ¯ÍÑ¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤ë¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÊä¶¯¤ÏÂçÃ«¤¬·ò¹¯¤ÇµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£µ¡½£´¤Ç¥ì¥¤¥º¤ò²¼¤·¤Æ£³Ï¢Àï¤ò¥¹¥¤¡¼¥×¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤Î²Æ¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¿·¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ò¤É¤¦µÙ¤Þ¤»¡¢¤É¤¦»È¤¦¤«¡£À¤³¦°ì·³ÃÄ¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÇº¤ß¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£