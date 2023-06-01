「森保監督は予言者か」久保建英が負傷、上田綺世が別メニュー…この状況で“彼”がいるなんて──【W杯】
2026年６月17日（日本時間18日）、日本代表がナッシュビルSCのトレーニングセンターで20日のチュニジア戦に向けて練習を実施。この日はオランダ戦で左膝を負傷した久保建英が全体練習を欠席（ホテルで治療とリハビリ）、上田綺世が疲労を考慮して別メニューだった。
久保と上田を欠いた全体練習を見て、オランダ戦を消化しただけでも相当な負荷があると改めて痛感させられた。
と同時に、森保一監督は予言者なのか──。そんなことを思わされた。遠藤航の戦線離脱を受けて追加招集された町野修斗は、シャドーとCFの両方をこなせる貴重な存在。久保や上田のコンディションを考えると、今、その万能性が大きな意味を持ち始めている。
前回大会に続いて追加招集となった町野は、練習後に「コンディションは上がってきました」と話した。久保が負傷し、上田も別メニュー調整となったなかで、シャドーもCFもこなせる町野の存在感は日に日に増している。日本代表の救世主になるのは、もしかするとこの男かもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
久保と上田を欠いた全体練習を見て、オランダ戦を消化しただけでも相当な負荷があると改めて痛感させられた。
前回大会に続いて追加招集となった町野は、練習後に「コンディションは上がってきました」と話した。久保が負傷し、上田も別メニュー調整となったなかで、シャドーもCFもこなせる町野の存在感は日に日に増している。日本代表の救世主になるのは、もしかするとこの男かもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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