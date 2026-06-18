『Dr.STONE』ホワイマン役は山寺宏一と三石琴乃 全人類石化の黒幕で来週最終回
テレビアニメ『Dr.STONE』最終シーズンの最終話「未来を唆るもの」が、来週25日にTOKYO MXなどで放送される。最終決戦に向けた【VSホワイマンビジュアル】が解禁となり、追加キャストとしてホワイマン役を山寺宏一と三石琴乃が担当する。
【画像】ついに最終回！『Dr.STONE』ビジュアル
石化の黒幕であるホワイマンが正体を現し、追い続けた石化の謎が明らかとなった第36話。公開されたビジュアルは、禍々しい姿で描かれたホワイマンたちと、全人類の命運を賭けた最後の戦いに挑む千空の迫力ある一枚になっている。物語のクライマックスに向けて、千空はどのような知恵と科学で戦っていくのか、最終話は25日に放送される。
そして、物語の黒幕であるホワイマン役は山寺と三石が担当。山寺は「唯一無二の世界観を持ち、長年愛され続ける本作に参加できることを大変光栄に思います。〈ホワイマン〉という独特な役を演じる1人として、作品について自分なりに勉強したつもりですが、スケールが壮大すぎて！（汗）物語を盛り上げるお手伝いができていたら嬉しいです」とコメント。
三石は「謎多き〈ホワイマン〉の三石琴乃です。いよいよ月でのクライマックス。人類とは全く異なる生命体ホワイマンですが、リーダーや副リーダー、保守派、過激派、新進派と個性があったのが面白く感じました。リーダーが山寺ホワイマンで嬉しかったです。種を残すために他の種を利用するのは自然界では常套手段。機械だけど生っぽい印象を受けました」と伝えた。
『Dr．STONE』は、全人類が石化した世界を舞台に、石器時代から現代文明まで科学史200万年を駆け上がるSFサバイバルアドベンチャー。全人類が謎の現象により一瞬で石化して数千年が経ち、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が、絶体絶命の状況で科学を駆使して薬品や携帯電話、日本刀など現代風な物を作り、仲間たちとともにゼロから文明を作る姿が描かれ、テレビアニメが2019年7月より放送がスタートした。
【画像】ついに最終回！『Dr.STONE』ビジュアル
石化の黒幕であるホワイマンが正体を現し、追い続けた石化の謎が明らかとなった第36話。公開されたビジュアルは、禍々しい姿で描かれたホワイマンたちと、全人類の命運を賭けた最後の戦いに挑む千空の迫力ある一枚になっている。物語のクライマックスに向けて、千空はどのような知恵と科学で戦っていくのか、最終話は25日に放送される。
三石は「謎多き〈ホワイマン〉の三石琴乃です。いよいよ月でのクライマックス。人類とは全く異なる生命体ホワイマンですが、リーダーや副リーダー、保守派、過激派、新進派と個性があったのが面白く感じました。リーダーが山寺ホワイマンで嬉しかったです。種を残すために他の種を利用するのは自然界では常套手段。機械だけど生っぽい印象を受けました」と伝えた。
『Dr．STONE』は、全人類が石化した世界を舞台に、石器時代から現代文明まで科学史200万年を駆け上がるSFサバイバルアドベンチャー。全人類が謎の現象により一瞬で石化して数千年が経ち、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が、絶体絶命の状況で科学を駆使して薬品や携帯電話、日本刀など現代風な物を作り、仲間たちとともにゼロから文明を作る姿が描かれ、テレビアニメが2019年7月より放送がスタートした。
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