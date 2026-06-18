「お付き合い始めるの」鈴木奈々、イケメン後輩と「お似合いかなぁ？」とファンに問い掛け「結婚したら」
「お付き合い始めるの」鈴木奈々、イケメン後輩と「お似合いかなぁ？」とファンに問い掛け「結婚したら」
タレントの鈴木奈々さんは6月18日、自身のInstagramを更新。タレントのマーティンさん、モデルの青木英李さんとのスリーショットを公開しました。
【写真】鈴木奈々、イケメン後輩と「そんなにうちらお似合いかなぁ？」
「お似合いですよ」鈴木さんは「青木えりちゃんと事務所に遊びに行ったら、マーティンがいた！みんなで記念写真」とつづり、マーティンさん、青木さんと撮影した写真を公開。サングラスをかけた鈴木さん、青木さんに挟まれるように、マーティンさんが写っています。2枚目では、鈴木さんがマーティンさんの肩に手を置いて密着する姿も。鈴木さんは「昨日も友達に『マーティン良いじゃーん！』って言われた」というエピソードを紹介。「そんなにうちらお似合いかなぁ？」と、ファンに問い掛けています。
この投稿には「お付き合い始めるの」「マーティンと結婚したらどうなん？」「お似合いですよ」などの声が。ほかにも「仲良し小好しだね〜」「ななちゃんandフレンズ〜可愛い」といったコメントも寄せられました。
「マーティンとカップル風写真撮ってみた」5日の投稿では「マーティンとカップル風写真撮ってみた」とつづり、マーティンさんのツーショットを公開していた鈴木さん。「テーマは『路地裏デート』」とあるように、路地裏で恋人のように密着する2人を見ることができます。ファンからは「も〜う結婚しちゃえよ」「友達から恋愛になるひといっぱいいるからね 期待してる（笑）」といった反響が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。(文:堀井 ユウ)
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