「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）ほぼ態勢は整った。ヴァルキリーバースは１１カ月ぶりの東風Ｓを快勝。再び間隔をあけて挑む一番の最終リハは１８日、美浦Ｗでの併せ馬。先導役のサトノビーツ（４歳１勝クラス）との差は約３馬身。リラックスした走りで、直線を迎えると進路は内へ。鞍上は積極的に促すこともなく、ラスト１００メートル付近から間隔を詰めて併入でフィニッシュ。時計は６Ｆ８４秒４−３８秒５−１１秒７